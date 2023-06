Die Feiernden zieht es zur Nordstraße

Josef Plavcak (53) ist seit 2017 Inhaber der Tanzfabrik. Sie ist die einzige Diskothek in der Innenstadt.

Von Lucas Hackenberg

Remscheid. Wollen Remscheider in der Innenstadt feiern gehen, gibt es zwischen vielen Bars nur eine Diskothek: die Tanzfabrik. Nachdem das „Prestige“ auf der Bismarckstraße 2012 schloss, war der Club auf der Nordstraße der einzige seiner Art – und noch unter dem Namen „Sprung“ bekannt. Nachdem es hier nicht mehr so recht lief, machte auch dieser 2014 dicht. Drei Jahre später, im September 2017, fasste sich Josef Plavcak ein Herz – und übernahm die Lokalität. Für den neuen Pächter stellte sich heraus: Nicht nur das Gebäude war baufällig. Auch den Ruf mussten er und sein Team aufpolieren.

Das bedeutete für Josef Plavcak und sein Team einiges an Arbeit. Allein die Renovierung nahm fünf Monate in Anspruch: „Früher war hier viel aus Holz und sah in die Jahre gekommen aus“, sagt der 53-Jährige. Aber für ihn hatte der Club Potenzial. Zusammen mit vielen Helfern riss er einiges raus, erneuerte die komplette Beleuchtung sowie die Musikanlage und schuf obendrein Lounge-Ecken mit Sofas und Tischen, die fortan als VIP-Bereich genutzt wurden.

Am 7. Februar 2018 war es dann soweit: Die Nordstraße lebte wieder, hatte eine Anlaufstelle für all diejenigen, die nach einem gemeinsamen Abend in der Bar noch tanzen wollten oder von vorn herein mit Freunden eine Partynacht planten. Zwei Jahre baute sich die Diskothek einen neuen Ruf auf und machte mit diversen Motto-Veranstaltungen auf sich aufmerksam. Die neue „Fabrik“, wie sie von vielen genannt wird, begann sich fest im Stadtbild Alt-Remscheids zu etablieren – und wurde auch überregional zu einer beliebten Adresse für Leute in Feierlaune.

Doch dann kam 2020 die Corona-Pandemie. Tanzen und Feiern in der Disco rückte plötzlich in den Hintergrund und war aufgrund der Sicherheitsvorkehrungen schon bald nicht mehr erlaubt. Die Schließung des Nachtclubs verursachte hohe Kosten, die Plavcak zum großen Teil aus eigener Tasche beglich. Denn den Glauben an die Tanzfabrik verlor er auch während dieser für ihn schwierigen Zeit nicht: „Ich bin keiner, der einfach aufgibt. Dann fängt man halt wieder neu an“, sagt Josef Plavcak. Der ehemalige Monteur, der schon vorher bereits Erfahrung in Kneipen gesammelt hatte, behielt seinen Zweckoptimismus bei – und durfte am 4. März 2022 wieder öffnen.

Tanzfabrik lockt mit besonderen Veranstaltungen

Der Wiederbeginn war dabei nicht leicht: „Viele Jugendliche, die inzwischen alt genug waren, wussten gar nicht, dass Remscheid eine Disco hat“, sagt Plavcak. Aber das sprach sich relativ schnell rum, auch weil sich der Pächter um eine moderne Atmosphäre bemühte: „Unsere Musik- und Lichtanlagen entsprechen den neuesten Standards“, sagt der Inhaber. Aufgrund dessen lässt sich in der Tanzfabrik inzwischen viel erleben. Stars wie Oli P., Menderez und Carolina sind gerngesehene Gäste in der Diskothek. Auf 600 Quadratmetern Fläche können Feierwütige tanzen und zusammen Spaß haben.

Besonders wichtig ist es für Josef Plavcak allerdings, neben Motto-Partys wie Rock, House oder Schlagernächten, auch für Kinder und Familien etwas zu bieten. So fand beispielsweise im Dezember eine Nikolaus-Party statt, die keinen Eintritt kostete. Hier gab es Waffeln, Kaffee und kostenlose Schokonikoläuse für die Kinder. Statt Einnahmen setzte Plavcak auf Spenden. Hier kamen 1200 Euro zusammen, die er in Gänze an die Tafel übergab.

So will er auch weiterhin Gutes tun – und der Partyszene der Stadt zudem einen Anlaufpunkt geben.

Öffnungszeiten

Die Tanzfabrik öffnet für den wöchentlichen Betrieb freitags und samstags, jeweils um 22 Uhr. Ticketpreise und die Länge der Partys richten sich je nach Veranstaltung. Einlass ist ab 18 Jahren, einmal im Monat finden Ü16-Partys statt.

www.tanzfabrik-remscheid.de