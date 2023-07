Handy weg, raus in den Garten

Das bietet der offene Treffpunkt Ewald am Rosenhügel den 6- bis 18-Jährigen.

Remscheid. Er hört gern zu, gibt aber auch viel zurück: der Ewald. So heißt das ehemalige Spielehaus Rosenhügel jetzt. Ewald lebt direkt gegenüber von der Nelson-Mandela-Schule in einem kleinen Holzhaus mit der Nummer 13. Und alle Remscheider Kinder und Jugendlichen zwischen 6 und 18 Jahren dürfen ihn montag- bis mittwochnachmittags besuchen kommen. Das Motto: weg vom Handy, raus in den Garten.

Die offene Kinder- und Jugendbetreuung unter der Regie des Vereins Stadtteil an der Ewaldstraße gibt es seit 2010, davor war man an der Burger Straße. Das Holzhaus in der Ewaldstraße 13 gehört der Stadt und ist vor allem auch für diejenigen Kinder und Jugendlichen im Quartier eine Anlaufstelle, die aus sozial benachteiligten Familien stammen. Türkisch mischt sich mit Italienisch oder Deutsch – wobei das eigentlich total egal ist. Beim Spielen braucht man nur Hände und Füße. „Die Kinder können hier ausgelassen spielen und dabei Freundschaften schließen“, erklärt Betreuerin Aylin Koc, die gegenüber an der Nelson-Mandela Englisch und Deutsch unterrichtet. Regeln gibt es aber durchaus: „Respekt“, „Zuhören“, „Aufräumen“, „Freundlichkeit“ steht an den Wänden im Hausinneren, die mit vielfältigen Bastelwerken der Ewald-Kinder verziert wurden. Es fühlt sich an wie das Haus einer kleinen Familie.

Lesen Sie auch: Wasserturm: Entsteht hier eine Gastronomie?

Zwischen dem Ewald-Team und den Kindern besteht eine besondere Bindung

+ Auf der Slackline war leider nur begrenzt Platz: Kinder und Betreuerinnen haben Spaß. © Roland Keusch

Durch die enge Gruppe im Ewald, die immer vom gleichen Team begleitet werde, entstünde eine ganz besondere, enge Bindung, sagt Aylin Koc. Das merkt man nicht zuletzt daran, dass die Ewald-Kinder in der Schule nicht „Frau Janke“ sagen, sondern „Hi, Nicola“. Denn die Ewald-Leiterin arbeitet ebenfalls als Vertretungslehrerin für Mathe und Philosophie direkt gegenüber an „der Nelson“. Mit manchem Kind hat sie sogar einen eigenen, coolen Handschlag. „Die Kinder sind einfach unfassbar dankbar“, sagt Janke sichtlich gerührt.

Sie finden in der Ewaldstraße 13 nicht nur jede Menge Möglichkeiten zum Spielen und Toben, sondern hier werden sie gehört, hier dürfen sie mitentscheiden. „Wir sind nah an den Bedürfnissen der Kinder“, sagt Janke. Die sehnen sich nicht zuletzt nach Corona nach Bewegung – aber auch nach Digitalem, sagt die Betreuerin. Im Ewald herrscht übrigens Handyverbot. „Das Digitale arbeiten wir einmal im Monat an einem Medientag auf. Das ist heute noch wichtiger als früher“, sagt Janke. Stichwort Bildschirmzeit und Gefahren im Web. Die Kinder haben so Videos gedreht oder Interviews geführt – immer unter Anleitung des pädagogischen Teams. Kinonachmittag, Gesellschaftsspiele, Limonade herstellen, Waffeln backen oder in den Ferien einen Ausflug ins Tiki-Kinderland – das und vieles mehr bietet der Ewald. Und zwar konstant.

Lesen Sie auch Geldsetzer gibt am Hasten richtig Gas Geldsetzer gibt am Hasten richtig Gas Grundschule Hasten kämpft für ihren Spielplatz Grundschule Hasten kämpft für ihren Spielplatz

Tischtennisplatte und Kicker wurden gespendet

Während man laut Ute Friedrich-Zielas vom Stadtteil-Verein anfangs weniger Jugendliche erreichte, sondern eher kleinere Kinder, gehen hier heute auch die Großen ein und aus. So wie Sharon. Die 16-Jährige gehört quasi zum Inventar. Seit fünf Jahren ist die Schülerin Stammgast. „Sie ist die geheime Praktikantin“, sagt Janke. „Sie ist immer hilfsbereit und kümmert sich mit um die Kleinen.“ Wenn sie nicht gerade kickert oder Tischtennis spielt. Denn das ist definitiv Sharons Ding. Kein Wunder: Tischtennisplatte und Kicker sind brandneu. Beides Spenden von lieben Menschen. Genauso wie das Fußballtor.

Sharons Mama Monika ist dankbar für das offene Spielangebot. „Ein ganz großes Dankeschön an die Betreuerinnen, die sich viel Zeit für unsere Kinder nehmen und sich immer wieder etwas Neues einfallen lassen.“

Die Stadtteilserie

Geöffnet

Der Ewald, Ewaldstraße 13, gegenüber von der Nelson-Mandela-Schule, hat aktuell montags bis mittwochs von 14.30 bis 18 Uhr geöffnet. Ab 1. August ist montags bis mittwochs von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Kontakt: Tel. 0176-83697224 oder E-Mail: e-wald13@gmx.net.

Ewald findet ihr auch bei Instagram: spielhaus_rosenhugel