Mitten im Grünen war einst ein Freibad

Der Teufelsteich in der Oelmühle ist renaturiert. Vom Badeparadies mitten in der Natur ist nur noch ein Vereinsheim übrig geblieben.

Von Lucas Hackenberg

Remscheid. Meist laufen Spaziergänger einfach vorbei. Sie genießen das grüne Idyll auf dem Waldweg von der Oelmühle zum Hohenhagen. Doch Kenner wissen: Links liegend befand sich früher ein Paradies für Wasserfreunde – Das Freibad Teufelsteich. Neben dem „Eschi“ gab es also einst noch ein Freibad in Remscheid? Vor allem für die jüngere Generation eigentlich unvorstellbar.

Der Betrieb lief von 1933 bis 1969. Im Jahr 2000 startete der Wupperverband mit dem Renaturierungsprozess. 2001 wurde dieser vorläufig fertiggestellt. Während der Flut im Jahr 2021 änderte der Bach allerdings seinen Verlauf. „Um den Zufluss zu den Laichbiotopen wieder herzustellen, wird der Gewässerbetrieb in der kommenden Wintersaison also nochmals dort tätig werden“, teilt Susanne Fischer vom Wupperverband mit. Das Biotop erfährt also auch zukünftig Pflege, hat aber auch eine reiche Historie.

In der Hochphase kamen 3000 Personen in das Freibad am Teufelsteich

Diejenigen, die das Freibad Teufelsteich selbst kennengelernt haben, sind Baujahr 1969 oder älter. Eines blieb vom Teufelsteich aber übrig: das Vereinsheim der Wassersportfreunde Remscheid (WSF). Von 1984 bis 2023 war Horst Busch der Heimwart an der Oelmühle. Der 83-Jährige kann so einiges über die Vergangenheit berichten. Bei der Eröffnung des Freibades im Jahr 1933 war er zwar noch nicht geboren, wenig später aber war er selbst häufig zu Gast am Teufelsteich: „In der Hochphase des Freibads kamen über 3000 Besucher pro Tag. Die Liegewiesen waren brechend voll“, erinnert sich Busch.

Zu Beginn speiste sich das Freibad komplett mit Wasser aus dem Teufelsbach, der vom Hohenhagen kommend den Zufluss bildete. Erst später, als der Bach immer weniger Wasser führte, wurde auch Wasser aus einem Hydranten in der Oelmühle zum Schwimmbad hochgepumpt. Da das aber finanziell kostspielig war und sich der Aufwand mit dem Nutzen nicht mehr rechnete, wurde der Betrieb 1969 eingestellt: „Das Ende des Freibads fiel daher mit dem Ende der Remscheider Straßenbahn in ein und dasselbe Jahr“, erinnert sich Horst Busch.

Der Eintrittspreis belief sich über die ganzen Jahre auf 10 Pfennig. Auch dies trug maßgeblich zur Beliebtheit bei, die das Freibad nicht nur bei den Anwohnern aus der Haddenbach genoss. Ganz Remscheid war der Teufelsteich ein Begriff. Heute aber kennen ihn viele nur noch aus Erzählungen.

Vereinsheim wurde lange für Veranstaltungen genutzt

Verkauft wurden die Eintrittskarten am Vereinsheim der Wassersportfreunde Remscheid, 200 Meter oberhalb des ehemaligen Schwimmbads. Das hölzerne Gebäude existiert noch heute und wurde bis vor kurzem für verschiedene Festivitäten genutzt: „Wenn wir mit den Jugendlichen hier übernachteten, war das immer etwas ganz besonderes“, sagt Sascha Popko (29), Geschäftsführer bei den WSF. Fließendes Wasser gäbe es im Vereinsheim nicht, dieses wurde in Kanistern rangeschafft, erklärt er. Aber auch das sei ein Teil des Abenteuers an der Oelmühle: „Wenn die Kinder im Bach Staudämme bauten, war die Nähe zur Natur dann wieder ein großes Plus“, so Popko.

Das Vereinsheim wolle man auch zukünftig gerne weiter stolz präsentieren, führt der Geschäftsführer aus: „Solange die Instandhaltungskosten den Nutzen nicht übersteigen, ist es für uns von hohem Wert, das Gebäude zu erhalten.“ Denn neben der ganz speziellen Atmosphäre steckt auch eine Menge Erinnerung hinter den Holzbrettern: „Werner Degiorgio gründete hier eine Tischtennisabteilung“, erzählt Horst Busch. Spätere Spitzenspieler wie Hansi Schäfer oder Monika Otto, die auch immer wieder zu Meisterschaften fuhren, trainierten hier. Solche Anekdoten würde Horst Busch neuen Mitgliedern weiterhin gerne erzählen – nach Möglichkeit natürlich im Vereinsheim an der Oelmühle.

Derweil sind die Wassersportfreunde weiter als Schwimmverein in Remscheid aktiv: Im Sportbad am Park haben sie ihre Heimat für die Schwimmausbildung gefunden.

Hintergrund

Die Wassersportfreunde Remscheid (WSF) zählen heute circa 270 aktive Mitglieder. Ein Fokus des Vereins liegt, neben gemeinsamen Aktionen, auch in der Schwimmförderung von Kindern. Hierzu veranstalten die WSF Kurse in verschiedenen Altersgruppen im Sportbad am Stadtpark. Eine Mitgliedschaft ist hierfür keine Voraussetzung. Infos gibt es hier:

www.waspo-remscheid.de