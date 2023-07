So geht altengerechtes Wohnen im Denkmal

Aus der Gaststätte Ernst Tillmanns in Lüttringhausen wurde eine Senioren-WG. Dort geht es immer noch gesellig zu.

Von Sabine Naber

Remscheid. Die Gaststätte Ernst Tillmanns in Lüttringhausen war viele Jahrzehnte lang die Anlaufstelle im „Dorp“ und galt als Inbegriff geselligen Zusammenseins. Auch wenn die Wirtschaft schon lange nicht mehr existiert, so ist es noch immer gesellig in den beiden denkmalgeschützten Fachwerkhäusern 11 und 13 an der Gertenbachstraße. Das Gebäudeensemble ist den Lütterkusern besser als „Tillmannsche Häuser“ bekannt. 2005 ist dort eine Senioren-Wohngemeinschaft entstanden. Und einige Bewohner leben heute dort, wo sie früher etwa ihre Hochzeit gefeiert hatten.

Bis zu zehn Bewohner teilen sich die Gemeinschaftsräume

Nachdem sie längere Zeit leer gestanden hatten und zu verfallen drohten, leben nun nach der umfassenden Sanierung neun, maximal zehn Bewohner in den beiden Häusern. Zu jeder Wohnung, jedem Appartement, das mit eigenen Möbeln eingerichtet wird, gehört ein barrierefreies Badezimmer, ein TV- und Telefonanschluss. Sieben Wohneinheiten sind im Erdgeschoss eingerichtet worden, zwei weitere können bequem mit dem Treppenaufzug in der ersten Etage erreicht werden. Sie sind zwischen 25 und 42 Quadratmeter groß. Zwei davon bieten Platz genug, dass sich auch zwei Personen behaglich dort einrichten könnten. Gemeinsam nutzen die Bewohner das gemütliche Gemeinschaftswohnzimmer, ein Esszimmer, die Terrasse hinter dem Haus sowie den Küchenbereich, in dem tatkräftige Unterstützung jederzeit willkommen ist. Unweit der evangelischen Kirche gelegen, lädt die Bank mit der roten Decke vor dem Haus dazu ein, mit Anwohnern ins Gespräch zu kommen oder zumindest etwas vom alltäglichen Trubel mitzubekommen.

Lesen Sie auch Das macht Lüttringhausen 2023 aus Das macht Lüttringhausen 2023 aus Was den Weltladen zum Ankerpunkt im Dorf macht Was den Weltladen zum Ankerpunkt im Dorf macht

Rund um die Uhr gibt es einen Ansprechpartner

„So eine Senioren-Wohngemeinschaft ist immer noch ein Exot, eher noch im Kommen“, sind sich Florian und Sören Hartmann vom gleichnamigen Lüttringhauser Pflegedienst sicher. Renate Hartmann hatte ihren ambulanten Pflegedienst im Jahre 1996 ins Leben gerufen, seit 2012 führen ihre Söhne das Unternehmen mit mehr als 40 Mitarbeitenden. Die Hartmanns sind nicht die Eigentümer der Gebäude, sehen sich dort als reinen Dienstleiter. „Die 24-Stunden-Betreuung wird von unserem ambulanten Pflegedienst sichergestellt. Tagsüber sind dort Pflege- und Hauswirtschaftskräfte im Einsatz. Auch nachts ist immer jemand im Haus“, versichert Florian Hartmann. Ein internes Rufsystem sorge dafür, dass jederzeit ein Ansprechpartner zur Verfügung steht. Anders als in anderen Seniorenheimen sind die Bewohner hier Mieter, haben eine Türklingel, eine Gegensprechanlage und einen Wohnungsschlüssel.

In der Küche würde täglich frisch gekocht, dabei Wünsche und Anregungen berücksichtigt. Ob Frühaufsteher oder Langschläfer – hier darf jeder entscheiden, wann er frühstücken möchte. „Aber mittags und zum Abendbrot, da sitzen die meisten Bewohner gerne zusammen am großen Tisch“, wissen die Hartmanns. Wer mag, kann sich das Essen auch ins Appartement bringen lassen. Bei schönem Wetter lockt zudem die Terrasse, um Kaffee und Kuchen zu genießen. „Weil die Wohngemeinschaft mitten in unserem Dorf liegt, mit einem Café, Gaststätten und kleineren Einzelhandelsgeschäften in der Nähe, sehen wir auch immer wieder, dass Angehörige Bewohner abholen und mit ihnen ein Eis essen gehen oder am Abend irgendwo einkehren“, sagt Florian Hartmann.

Er weiß, dass die Tillmannschen Häuser bei Einheimischen viele Erinnerungen wachrufen. „Einige Bewohner haben uns erzählt, dass sie oben im Saal ihre Hochzeit gefeiert haben.“ Hartmann sieht die Häuser – im bergischen Stil verschiefert und mit grünen Schlagläden ausgestattet – erneut als einen gesellschaftlichen Treffpunkt.

Auch ein anderes, altes Gebäude im „Dorp“ soll umfunktioniert werden: Die alte Feuerwache. Dort soll bald eine neue Stadtteilbibliothek entstehen.

Die Häuser

Das Haus Nr. 13 wurde um 1760 in damals üblicher Fachwerkbauweise erbaut. Das Haus Nr. 11 1830 mit Veranstaltungssaal im Obergeschoss. 2004 wurden beide Gebäude verkauft. Es entstanden vier Eigentumswohnungen im Ober- und Dachgeschoss und neun Wohnungen für eine Senioren-Wohngruppe mit 24-Stunden-Betreuung. Mehr Infos: Tel. 02191-931106.