Kiosk-Betreiber haben ein Herz für Hasenberg

Von Frank Michalczak

Remscheid. Mitten im dicht besiedelten Wohngebiet Hasenberg stoßen Passanten auf eine Geschäftszeile, die weitgehend verwaist ist. Leerstände sorgen für Tristesse. Hier gab es bis vor einem Jahrzehnt den Frischmarkt, in dem sich die Anwohner mit Lebensmitteln eindecken konnten. Hier gab es eine Bäckerei, eine Servicestelle der Stadtsparkasse und bis zuletzt einen Friseursalon. Einzig das Ehepaar Stephanie und Stefan Carsen sorgt dafür, dass die Hasenberger in dieser Passage noch Einkaufsmöglichkeiten haben – in einem Kiosk mit Lotto-Toto-Annahmestelle und einem überraschend breiten Angebot.

Das aufrechtzuerhalten, ist den beiden eine Herzensangelegenheit. Vor 15 Jahren haben sie das Geschäft von ihrem Onkel übernommen. „Ich bin hier schon als Kind einkaufen gegangen“, blickt Stephanie Carsen zurück, die gerne für die Menschen da ist, wie sie hervorhebt. „Wir sind ein Kummerkasten. Die Kunden teilen mit uns ihre Sorgen. Da geht es um Krankheiten, ebenso wie um Geldprobleme“, sagt die 47-Jährige, die den Hasenbergern einen Treffpunkt bietet. Wer will, kann am Kiosk eine Tasse Kaffee trinken oder sich ein Feierabendbier gönnen. Und auch an die Kinder haben die beiden gedacht. Direkt am Eingang befindet sich eine Ecke mit ganz unterschiedlichen Süßigkeiten – vom Kaubonbon bis zur Lakritzstange, vom Erdbeerdrops bis zur Fruchtgummischnecke, die für ein paar Cent erhältlich sind.

Zu dieser Hommage an vergangene Zeiten gesellen sich Tabakwaren, Zeitungen, aber auch Lebensmittel für den täglichen Bedarf. Frische Eier vom Geflügelhof Kutscher, Konserven, aber auch Brötchen haben sie montags bis samstags ab 8 Uhr in ihrem Sortiment. „Die Brötchen bieten wir an, seit die Bäckerei geschlossen hat. Angefangen haben wir mit 200, übrig geblieben sind 40, die wir am Tag verkaufen“, berichtet Stefan Carsen, der damit auf ein Hauptproblem aufmerksam macht. „Wer die Vor-Ort-Versorgung fordert, muss das vorhandene Angebot dann auch nutzen“, erklärt er. Ansonsten gehe das Angebot verloren.

So ist es im Kiosk am Hasenberger Weg im Laufe der vergangenen 15 Jahre ruhiger geworden. „Das mag auch daran liegen, dass wir viele Artikel nicht zu den Discounterpreisen anbieten können. Bei uns kostet das Überraschungsei nun einmal 1,25 Euro und nicht 89 Cent, was dem Einkaufspreis entspricht“, sagt der 49-Jährige. „Das Geld sitzt bei manchen nicht mehr so locker wie früher.“ Hinzu komme der Generationswechsel. Viele ältere Hasenberger, die das Angebot vor ihrer Haustür noch zu schätzen wussten, sind nicht mehr da. „Und was hatten wir hier alles“, schwärmt eine Kundin, die mit ihrem Mann im Kiosk vorbeischaut. „Einen Metzger, bei dem es gutes Fleisch gab, mehrere Imbissgeschäfte und Lebensmittelmärkte. Oder auch Kneipen. In einer bin ich kegeln gegangen“, fügt die Hasenbergerin hinzu.

All das ist längst Vergangenheit. Die Carsens sind geblieben, wobei sie neben ihrer Selbstständigkeit noch einer weiteren Tätigkeit nachgehen: er als Tischer, sie seit kurzem als Mitarbeiterin in der Geschäftsstelle der Lenneper Turngemeinde. „Meine beiden Söhne sind jetzt erwachsenen. Zuvor hatte ich neben dem Kiosk noch Aushilfsjobs“, sagt die 47-Jährige, die das alles offenbar nur mit großer Disziplin und einem strengen Zeitplan stemmen konnte.

Sie fühle sich Hasenberg nach wie vor sehr verbunden, sagt Stephanie Carsen. Und auch, wenn die kleine Welt um sie herum anonymer geworden sei: „Hier wohnen weiterhin viele Menschen, die immer schon hier lebten.“ Allein das Wohnungsunternehmen Gewag zählt im Lenneper Ortsteil 1200 Wohnungen. Es ist auch Vermieter der weitgehend verwaisten Ladenzeile, wo das Ehepaar auch beim Personal weitgehend alleine steht. „Erstmals mussten wir kürzlich für einige Tage schließen. Es fehlen uns Mitarbeiter“, bedauert Stefan Carsen, der sich eigentlich lieber verstärkt seinem Tischler-Beruf widmen will. „Die Doppelbelastung ist für uns schon sehr groß.“ So denke er mit seiner Frau darüber nach, das Geschäft abzugeben. „Aber nur in gute Hände“, wie er hinzufügt. Denn die Hasenberger sollen schließlich weiter fürsorgliche Ansprechpartner in der Anlaufstelle vorfinden – inklusive Süßigkeiten für ein paar Cent.

