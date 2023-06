Kleingärten sind weiterhin beliebt

In Alt-Remscheid gibt es Wartezeiten von bis zu zwölf Monaten. Die Kosten für eine kleine Oase variieren zwischen 200 und 400 Euro pro Jahr.

Von Lucas Hackenberg

Remscheid. Während der Corona-Pandemie schien sich ein Trend praktisch unaufhaltsam zu verstetigen: Kleingärten verzeichneten einen sprunghaften Anstieg an Nachfragen. Viele Menschen, die den eigenen vier Wänden entfliehen wollten, schafften sich einen solchen „Ort der Erholung“ zur Miete an. Insbesondere in Ballungsräumen überstieg die Nachfrage dabei bei weitem das Angebot. Remscheid bildete hier keine Ausnahme.

Zwar sei in den Pandemiejahren der Höhepunkt an Nachfragen für Parzellen in Kleingartenanlagen erreicht gewesen, berichtet Annette Keil vom Kreisverband Remscheid der Kleingärtner. Das Interesse bleibe allerdings auf einem hohen Niveau. Dies bekämen auch diejenigen zu spüren, die in Remscheid eine Laube mieten wollen: „Bei manchen Anlagen des Verbands ist eine Wartezeit bis zu einem Jahr keine Seltenheit“, weiß Keil. Verallgemeinern lasse sich das jedoch nicht: „Es kann natürlich auch deutlich schneller gehen, abhängig davon, ob gerade viele Pächter bei einem Verein ihren Kleingarten aufgeben wollen“, sagt die Vorsitzende des Verbandes. Wartelisten besäßen aber ausnahmslos alle Kleingartenvereine in der Stadt.

Erholung und eine grüne Oase sind Vorteile von Kleingärten

Im gesamten Stadtgebiet gebe es derzeit 26 Anlagen mit knapp 1300 Pächtern, sagt Annette Keil. Allein in Alt-Remscheid können sich Interessenten zwischen zehn Anlagen entscheiden. Die Kosten für einen Kleingarten beliefen sich, je nach Größe und Ausstattung der Laube, auf 200 bis 400 Euro pro Jahr. Zusätzlich empfiehlt Annette Keil den Abschluss einer Grund- und Unfallversicherung für 35 Euro: „Das kann erfahrungsgemäß im Fall der Fälle sehr hilfreich sein“, sagt Keil.

Die Vorteile eines Kleingartens liegen für die Vorsitzende des Verbandes auf der Hand: „Ein Kleingarten ist wie eine kleine grüne Oase, in der man Erholung abseits des Trubels in der Stadt finden kann.“ Die Faszination eines Kleingartens legte für Annette Keil zudem den Schritt nah, sich als Vorsitzende im Verband zu engagieren: „Ich wollte mich noch ein bisschen mehr für die Belange der Kleingärtner in der Stadt einsetzen“, sagt sie. Neben der Ruhe, die sich Pächter eines Kleingartens zunehmend erhoffen, beobachtet Annette Keil einen weiteren Grund, warum Interessenten bei einer freien Parzelle schnell zuschlagen wollen: „Gerade in der letzten Zeit wird der Anbau von Obst und Gemüse in den Kleingärten immer beliebter“, teilt sie mit.

Fragen, die immer wieder aufkommen, sind zum Beispiel: Was kann, was darf und was soll ich in meinem Kleingarten anbauen? Auch wenn sich Kleingartenbesitzer in vielerlei Hinsicht „austoben“ können, gelten auch hier einige Regeln. „Auch in unseren Anlagen gibt es selbstverständlich eine Satzung und einen Pachtvertrag, die es zu achten gilt“, sagt Annette Keil. Manche Sachen sind dabei offensichtlich, andere weniger. So bildet der Anbau von Cannabis nach wie vor eine Straftat, verboten sei aber seit diesem Jahr auch der Anbau von Kirschlorbeer und sogenannten „immergrünen Sträuchern“, da diese ökologisch nicht wertvoll und teilweise sogar giftig seien.

Auch beim Anbau müssen einige Regeln befolgt werden

Doch wo es Verbote gibt, da gibt es auch Wünsche, was bevorzugt angebaut werden sollte. Tatsächlich sei der eigene Obst- und Gemüseanbau nicht nur beliebt bei den Pächtern, sondern auch durchaus förderlich für den Kleingarten, so die Verbandschefin. Für die Insekten seien zudem Blumen nützlich: „Hier darf es natürlich auf den Parzellen ganz farbenfroh zugehen“, sagt Keil. Die Kleingartenanlagen in Remscheid sind zahlreich und von verschiedener Größe. Annette Keil spricht für den Stadtpark beispielsweise von 35 Parzellen, am Honsberg finden Gartenfreunde gleich 145.

Für ihre Anlagen setzen sich die Kleingärtner gerne ein, auch der Verband steht dahinter. Im Zuge des Ausbaus der Balkantrasse ist gerade ein Radweg durch die Kleingartenanlage Lennep im Gespräch. Davon sind die Pächter jedoch nicht angetan.

Standorte

Insgesamt zehn Kleingartenanlagen bieten Interessierte in Alt-Remscheid einen Platz zum Verweilen. Melden kann man sich hierfür bei den Vereinen Dorfmühle, Honsberg, Kremenholl, Reinshagen, Remscheid-Stadt, Stadtpark, Steinberg, Stockden, Hasten-Büchel und Hasten-Hütz. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite des Verbandes der Kleingärtner:

www.t1p.de/3tt9o