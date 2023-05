Neu: Den RGA gibt es ab sofort auch sonntags 

E-Paper-Magazin „RGA am Sonntag“

+ © RGA Jetzt neu: Die erste Ausgabe des E-Paper-Magazins „RGA am Sonntag“ ist jetzt abrufbar. © RGA

Im neuen E-Paper-Magazin „RGA am Sonntag“ finden Sie ab sofort auch sonntags Reportagen, Hintergründe, Analysen, Interviews. Die erste Ausgabe ist in jeder Hinsicht historisch.

Ab sofort bietet derRGA auch am Sonntag Lesestoff zum Blättern und Schmökern: Exklusiv als E-Paper finden Abonnenten im E-Paper-Magazin „RGA am Sonntag“ Reportagen, Interviews, Analysen und Hintergründe. Aus dem Bergischen, Deutschland und der Welt.

Sie haben am Wochenende Zeit, in Ruhe zu lesen? Dann ist das E-Paper-Magazin „RGA am Sonntag“ genau richtig für Sie. In Zusammenarbeit mit unserem Partner RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) finden Sie dieses exklusive Magazin in Ihrer E-Paper-App.

Diese Ausgabe von „RGA am Sonntag“ ist in doppelter Hinsicht historisch: Es ist nicht nur die Erste - im Mittelpunkt steht mit der Krönung von Charles III. ein Moment, der in die Geschichtsbüchern eingehen wird.

Das sind die Themen im ersten E-Paper-Magazin „RGA am Sonntag“

Topaktuell berichten unsere Kollegen des RedaktionsNetzwerks Deutschland von den Krönungszeremonien in London. Auf mehreren Bilderseiten fangen wir Momente der Zeitgeschichte ein, lassen Sie teilhaben am Krönungsgottesdienst und der prunkvollen Prozession zurück zum Buckingham-Palast.

Bei so viel Pomp und Prunk stellt sich durchaus auch eine kritische Frage: Ist die britische Monarchie eigentlich noch zeitgemäß? Darüber diskutieren auch zwei unserer Autoren auf einer Pro- und Contra-Seite.

Ein anderes Mega-Thema rückt in diesen Tagen in unser aller Bewusstsein: künstliche Intelligenz. Am konkreten Fall des KI-Wahlkampf-Videos der Republikaner in den USA stellt sich die Frage: Wie kann Künstliche Intelligenz Politik beeinflussen? Und wie sieht es mit unserem eigenen Leben aus? Welche Ängste übertrieben sind und was uns wirklich Sorgen machen sollte, lesen Sie in „RGA am Sonntag“.

Zusätzlich gibt es ein Interview mit der allerersten James-Bond-Autorin Kim Sherwood, das Thema „Rauchen bei Jugendlichen“ und zwei hochspannende Porträts aus dem Sport: Eines von einem, der im Rampenlicht steht - Marco Reus. Und eines von einem, dessen Namen kaum jemand kennt - in dessen Lebensgeschichte sich aber Sport- und Weltgeschehen widerspiegeln. Vahid Sarlak ist Judoka und stammt aus dem Iran. Schon vor 20 Jahren widersetzte er sich dem Regime und kämpfte - trotz des politischen Verbots - gegen einen Israeli. Mittlerweile lebt Vahid Sarlak in Deutschland und trainiert ein Flüchtlingsteam bei der WM. Und natürlich finden Sie auch Themen, Fotos und Termine aus dem Bergischen Land in „RGA am Sonntag“.

Wie kann ich „RGA am Sonntag“ lesen?

Und wo finden Sie das E-Paper-Magazin „RGA am Sonntag“? Kunden und Kundinnen, die bereits ein RGA-E-Paper-Abo besitzen, kennen die vielen Vorteile bereits – die Vergünstigungen mit der RGA-Karte, das interaktive Rätselmagazin, exklusive Verlosungen für Abonnenten. Auch „RGA am Sonntag“ gehört ab sofort zu den vielen Vorteilen des E-Paper-Abonnements. Sie finden die Ausgabe in der gewohnten Übersicht Ihrer App und am PC.

Falls Sie noch keinen E-Paper-Zugang haben, folgen Sie dem Link www.zeitungsvorteil.de/leseprobe und nutzen Sie das E-Paper samt „RGA am Sonntag“ vier Wochen lang kostenfrei und unverbindlich. Zum Start gibt es übrigens ein iPad zu gewinnen – blättern Sie einfach mal durch! Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!