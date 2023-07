So steht es um die großen Bauprojekte im Südbezirk

Bezirksbürgermeister Stefan Grote (SPD) an der Stelle, an der Anfang 2026 der Durchstich Intzestraße entsteht.

Wie geht es beim Durchstich Intzestraße, Freibad Eschbachtal und dem Kuckuck weiter?

Von Melissa Wienzek

Remscheid. Der Südbezirk ist zwar der kleinste Stadtteil Remscheids – aber gebaut wird hier viel. Gleich zwei Großprojekte betreut die Stadt Remscheid hier derzeit: den Durchstich Intzestraße und den Freibadumbau. Und was ist eigentlich mit dem Kuckuck? Der soll eigentlich auch umgestaltet werden. Wir haben im Rathaus nachgehakt.

Durchstich Intzestraße: Ein ganz schön großes Paket schnürt die Stadt rund um den Durchstich Intzestraße. Denn nicht nur die eigentliche neue Verbindung von Intzestraße bis Lenneper Straße entlang der Bahnlinie wird entstehen – im Umfeld gibt es viele weitere Bauarbeiten, die sinnvoll zusammengefasst wurden. Die Stadt ist laut Baudezernent Peter Heinze mitten im Planungsverfahren und in der Vorbereitung der großen Baumaßnahme.

Bevor der Durchstich kommt, müssen erst einige Vorarbeiten geschehen. Eine davon läuft bereits: der Kanalumbau in der Baisieper Straße. Hier gibt es derzeit auch eine Umleitung. Nächstes Quartal wird dann die Breslauer Straße grundhaft erneuert. „Wir rechnen zudem im vierten Quartal damit, dass die Lenneper Straße zwischen Zentralpunkt und Engelbertstraße ausgebaut wird“, sagt Heinze.

Und wann kommt der Durchstich? Im ersten bis dritten Quartal 2026, wenn alles glatt läuft. Ebenfalls wohl im dritten Quartal 2026 soll dann der neue Kreisverkehr samt Radweg an der Lenneper Straße entstehen. Und last, but not least schließt sich ab 2027 die Umgestaltung des Intzeplatzes an – der sogenannte „pocket park“. Gleichzeitig laufe aktuell das Bebauungsplanverfahren, sagt der Baudezernent – alles sei im Zeitplan.

Für den Durchstich Intzestraße sind aktuell insgesamt 4,98 Millionen Euro im Haushalt vorgesehen. Hinzu kommt die grundhafte Erneuerung der Lenneper Straße mit Gesamtkosten von 1,23 Millionen Euro. Macht unterm Strich rund 6,2 Millionen Euro, von denen voraussichtlich 3,3 Millionen gefördert werden. Künftig wird die marode Intzebrücke dann nur noch für Fußgänger und Radfahrer freigegeben sein, der Fahrzeugverkehr wird dann über den Durchstich geleitet.

Freibadumbau: Zeitlich ist nichts verschoben worden beim großen Freibadumbau. Wie geplant, ist am 31. August der letzte Schwimmtag, am 2. September steigt die Abschiedsparty, im Anschluss starten die ersten Vorarbeiten in Eigenregie. Nächsten Sommer sollen dann die Bagger im Eschbachtal anrollen.

Am Konzept hat sich laut Sportamtsleiter Martin Sternkopf nichts mehr geändert. Geplant ist nicht nur die Freilegung des Eschbachs samt Fischtreppe und die Verlegung des Kanals, sondern auch der Umbau der Becken, die 60 Zentimeter angehoben und künftig aus Edelstahl sein werden. Dann wird ein neues Technikgebäude, ein neues Hauptgebäude mit einer Gastro-Einheit und dem Kassenbereich gebaut. Die Zuwegung wird barrierefrei gestaltet. „Wir bekommen unter anderem hochmoderne neue Photovoltaikanlagen auf dem Areal“, erklärt Sternkopf.

+ Letzter Schwimmtag im Freibad Eschbachtal, ältestes Binnenfreibad Deutschlands, ist am 31. August. Neueröffnung: wohl Anfang 2026. © Doro Siewert

Es bleibe zudem bei der ursprünglichen Kostenberechnung: etwa 25 Millionen. „Wir haben rund 8,2 Millionen Euro Fördermittel erhalten. Und wir werden weitere für die Renaturierung des Eschbachs erhalten“, erklärt Sternkopf. Demnächst soll der Bauantrag gestellt werden. Wann wird das neue Freibad eröffnen? „Nach aktuellem Stand, mit etwas Glück, Anfang 2026.“

Kuckuck: Der Plan für eine Umgestaltung der Grünanlage steht schon länger und wurde bereits in verschiedenen Gremien vorgestellt. Unter anderem sollen hier ein Parcours mit Fitnessgeräten, ein barrierearmer Zugang und ein Wasserspielplatz entstehen. Zudem sollen die Wegeflächen erneuert werden.

+ Gibt es noch Hoffnung für den Kuckuck-Umbau samt Wasserspielplatz? Vielleicht. Wenn es Fördergeber gibt. © Doro Siewert

Aber: Die Stadt hat selbst kein Geld, um den Kuckuck aus eigenen Mitteln umzugestalten. „Es gibt aber immer wieder neue Förderaufrufe, bei denen man das Projekt immer wieder vorstellen kann. Die Planung ist gut, aber sie ist nicht ausfinanziert“, erklärt Peter Heinze. Für die Finanzierung sei die Stadt auf Fördermittel angewiesen. „Deshalb müssen wir so lange warten, bis es jemand für förderwürdig hält.“

Umleitung

Gesperrt ist weiterhin die Baisieper Straße auf dem Stück zwischen der Intzestraße und der Strucker Straße. Die Umleitung führt weiterhin über die Ost- und Joachimstraße. Von den Maßnahmen bleibt auch die Buslinie 675 betroffen. Die Intzestraße ist hingegen wieder freigegeben. Hier war zuletzt auch der Kanal umgebaut worden.

Alle Folgen der Stadtteilserie RGA vor Ort