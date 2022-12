RGA-Redakteur liest aus seinem Papa-Buch

Beim Waffelverkauf im Rahmen des ideellen Weihnachtsmarktes im Café Sonntag am dritten Advent sind rund 200 Euro Spenden an die RGA-Hilfsaktion Helft uns helfen zusammengekommen.

Wir bedanken uns ganz herzlich dafür! Die nächste Aktion startet am Mittwoch, 14. Dezember: RGA-Redakteur Gunnar Freudenberg liest von 16.30 bis 17.30 Uhr aus seinem Buch „Mein Leben als Papa“ in der Zentralbibliothek der Stadt Remscheid an der Scharffstraße.

Thomas Koll begleitet ihn am Keyboard. Der Eintritt ist frei, jedoch bitten wir um eine Spende für Helft uns helfen. Auch die Hälfte des Erlöses vom traditionellen Offenen Singen am kommenden Sonntag, vierten Advent, 18. Dezember, 16 Uhr, vor der katholischen Kirche Heilig Kreuz geht an Helft uns helfen.

Außerdem immer noch zu haben sind die rabattierten Gutscheine vom Remscheider Weihnachtscircus: In der RGA-Geschäftsstelle, Alleestraße 77-81, gibt Marion Goder gerne einen Gutschein im Wert von 50 Euro aus, bezahlt werden muss aber nur 25 Euro. Wer nun Plätze online im Weihnachtscircus bucht, gibt den Gutscheincode ein – und spart ordentlich. Der Rest geht an Spende an Helft uns helfen. -mw-