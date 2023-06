Jetzt lesen: RGA am Sonntag - mit diesen Themen

E-Paper-Magazin

Spannender Lesestoff für den Sonntag: Der Badewannen-Fall, der Bundespräsident im Bergischen und viele Themen mehr zum ausgeruhten Schmökern am Wochenende.

Remscheid. Scheitert Robert Habeck als Wirtschaftsminister? Was läuft aktuell beim FC Bayern schief? Und welche Veranstaltungstipps fürs Bergische sollten Sie nicht verpassen?

Das sind einige der Themen in der neuen Ausgabe des E-Paper-Magazins „RGA am Sonntag“. Zudem legen wir Ihnen eine Reportage zum so genannten „Badewannen-Fall“ ans Herz - darin geht es um die Frage, ob ein Verurteilter 13 Jahre unschuldig in Haft gesessen hat.

Angesichts der steigenden Temperaturen rückt außerdem ein Thema in den Fokus, über das Jahr für Jahr vortrefflich gestritten wird: Sind kurze Hosen im Büro okay oder tabu? Dazu kommen Reportagen und Analysen zu Cannabis, Jugendsprache, dem 50. Geburtstag von Heidi Klum und dem Besuch des Bundespräsidenten im Bergischen.

Abrufen können E-Paper-Abonnenten „RGA am Sonntag“ in ihrer gewohnten App - oder direkt hier: https://login.rga-epaper.de/ - übrigens schon seit 22 Uhr am Samstag.