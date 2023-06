RGA am Sonntag: Das sind die Themen

E-Paper-Magazin

Wetter, Bundestrainer und sprechende Toiletten - das sind einige unserer Themen an diesem Sonntag.

Remscheid. Dürre, El Nino und warmer Atlantik: Was diesen Sommer wettertechnisch auf uns zukommt, das ist Hauptthema von „RGA am Sonntag“ in dieser Woche. Im digitalen E-Paper-Magazin für den Sonntag finden Sie auch auch in dieser Woche spannenden Lesestoff, großformatige Bilder, interessante Reportagen und kontroverse Themen aus Remscheid, Deutschland und weltweit.

Und - Hand aufs Herz: Sind Sie nicht auch ein bisschen Bundestrainer? Sind wir doch alle, sagt jedenfalls der Volksmund. Wohl auch deshalb polarisiert diese Frage so sehr: Ist Hansi Flick noch der Richtige? Wie steht es um die deutsche Fußball-Nationalmannschaft? Ein Jahr vor der EM im eigenen Land gibt es dazu unterschiedliche Meinungen. Dazu gibt´s ein „Pro und Contra“ aus unserer Sportredaktion.

Die Bilder der Woche drehen sich um vier große Themen, die die Nachrichten in dieser Woche bestimmt haben: Chinesischer Besuch in Berlin, das Drama um das verschollene Tauchboot, Clan-Eskalation im Ruhrgebiet sowie die Explosion in Paris.

Weitere Themen in dieser Woche sind unter anderem

Wie kann es zum Frieden in der Ukraine kommen? Eine Analyse.



Deutsche Unternehmen in Russland - manche machen einfach weiter



VR-Brillen in der Medizin



Kennedys Rede und die USA heute



Sprechende Toiletten? Was steckt hinter dem neuen YouTube-Trend?



Der Hoffnungsträger: U21-Nationaltrainer di Salvo im Porträt vor dem vorentscheidenden Gruppenspiel bei der EM

Zackige Kunst zum Kleben: Briefmarken made in Hückeswagen

Bilder der Woche und Veranstaltungstipps aus der Region

