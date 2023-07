RGA am Sonntag: Das sind die Themen

E-Paper-Magazin

+ © RGA RGA am Sonntag - die Ausgabe 2. Juli 2023 © RGA

Hässlicher Hund, Streit über Schulen und Wärmepumpen - das sind einige unserer Themen an diesem Sonntag.

Remscheid. Scooter ist der angeblich hässlichste Hund der Welt - um ihn geht es im neuen Sonntags-E-Paper des ST. Ebenso wie übrigens auch um Hunde im Büro: Spätestens seit Corona dulden viele Chefs Vierbeiner am Arbeitsplatz. Nicht so der Bundestag: Dort sind Hunde streng verboten. Etwa 80 Abgeordnete wollen das nun ändern.

Warum das ein schwieriges Unterfangen werden dürfte, lesen Sie in „ST am Sonntag“. Im digitalen E-Paper-Magazin für den Sonntag finden Sie auch auch in dieser Woche spannenden Lesestoff, großformatige Bilder, interessante Reportagen und kontroverse Themen aus Remscheid, Deutschland und weltweit.

Titelthema in dieser Woche ist ein Filmstart, der ganze Generationen von Kinofans bewegen dürfte: Harrison Ford ist zum 5. Mal Indiana Jones. Lesen Sie ein großes Interview mit der 80-jährigen Schauspiel-Legende.

Weitere Themen in dieser Woche sind unter anderem

Qatar Airways sponsert nicht mehr den FC Bayern



Pro und Contra: Sollte Bildung weiter Ländersache bleiben?



Kriegsgewinner: Viele Unternehmen aus westlichen Staaten, die in Russland geblieben sind, haben ihre Gewinne 2022 deutlich steigern können. Sie schöpfen von der Lücke, die jene westlichen Unternehmen hinterlassen haben, die aus Russland abgewandert sind.



Neue Enthüllungen zu Donald Trump



Wärmepumpen zwischen Wunsch und Wirklichkeit: Was bedeutet die aktuelle Debatte für VErbraucher und Handwerker?



Der neue deutsche Schachstar Dinara Wagner im Interview



Bilder der Woche und Veranstaltungstipps aus der Region

So lesen Sie „RGA am Sonntag“

„RGA am Sonntag“ erscheint als digitales E-Paper-Magazin. Mit E-Paper-Abo können Sie es auf dem Tablet oder Smartphone in Ihrer RGA-App schmökern – übrigens schon ab samstags, 22 Uhr. Am PC kommen Sie über diese Adresse direkt zu „RGA am Sonntag“: https://login.rga-epaper.de/