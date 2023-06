RGA am Sonntag: Das sind die Themen

E-Paper-Magazin

Waldbrand, Streit um Bundesjugendspiele, Heizungsgesetz, Geld oder Liebe in der Bundesliga und vieles mehr.

Remscheid. Waren Sie in den vergangenen Tagen draußen unterwegs? Staubtrocken ist es auch im Bergischen Land, an vielen Stellen ist das Gras schon verdorrt. Und auf den Borkenkäfer-Kahlschlägen knistert das trockene Unterholz. Die Gefahr von Waldbränden ist enorm. Stellt sich die Frage: Ist Deutschland vorbereitet?

Darum geht es an diesem Sonntag in der Titelgeschichte von „RGA am Sonntag“ - dem digitalen E-Paper-Magazin für den Sonntag. Auch am 18. Juni liefern wir Ihnen spannenden Lesestoff, großformatige Bilder, interessante Reportagen und kontroverse Themen aus Remscheid, Deutschland und weltweit.

Weitere Themen in dieser Woche sind unter anderem

Streit ums Heizungsgesetz



Silvio Berlusconi ist tot



Sind Bundesjugendspiele noch zeitgemäß? - eine Pro- und Contra-Diskussion



Raketenabwehr - Das kann der Iron Dome



KI moderiert die Leichtathletik-WM - was kommt da noch?



Der Zocker-Trainer - wie Will Still es vom Computerspieler zum Erstliga-Fußball-Coach geschafft hat



Geld oder Liebe: Zerstört der Einstieg von Investoren die Fußballtradition?



Bauwerk für die Ewigkeit: die Müngstener Brücke



Klein aber fein: das WTT in Remscheid



Bilder der Woche und Veranstaltungstipps aus der Region

