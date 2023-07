RGA am Sonntag: Das sind die Themen

Der RGA am Sonntag.

Diesmal geht es unter anderem um das Thema Online-Handel, durch den die Schuldner-Datenbank noch einmal mehr Bedeutung erlangt hat. Wie funktioniert die Schufa eigentlich? Und was müssen Verbraucher beachten?

Bergisches Land. Sonntags den RGA lesen? Das geht mit unserem digitalen E-Paper-Magazin „RGA am Sonntag“. Auch am 30. Juli liefern wir Ihnen spannenden Lesestoff.

Weitere Themen in dieser Woche:

Diesmal geht es unter anderem um das Thema Online-Handel, durch den die Schuldner-Datenbank noch einmal mehr Bedeutung erlangt hat. Wie funktioniert die Schufa eigentlich? Und was müssen Verbraucher beachten? Weitere Themen in dieser Woche:

Alle sprechen aber die Legalisierung – aber warum wurde Cannabis überhaupt verboten?

Pro und Contra: Brauchen wir eine Siesta?

Überraschungsgeschenke für Russlands Mittelschicht

Musiker Sasha und seine Frau im Interview

Waldbrände und Zerstörung

Nichts als die VAR-Heit? Der deutsche Profifußball geht in die siebte Saison mit dem Video Assistant Referee (VAR)

Fotos der Woche aus Remscheid und Solingen

Unterwegs mit den bergischen Stadtführern

Freizeittipps aus dem Bergischen Land

So lesen Sie „RGA am Sonntag“

„RGA am Sonntag“ erscheint als digitales E-Paper-Magazin. Als E-Paper-Abonnent können Sie es auf Tablet oder Smartphone in der RGA-App lesen – schon samstags ab 22 Uhr. Am PC finden Sie das E-Paper hier: https://login.rga-epaper.de/