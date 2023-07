RGA am Sonntag: Das sind die Themen

E-Paper-Magazin

Remscheid. Kommt nach der Flugscham nun die Poolscham? Wann verändert die nächste Zoonose die Welt? Und warum ist in Spanien die Inflation so gering? Das sind drei der Themen im aktuellen E-Paper-Magazin „RGA am Sonntag“.

In der Titelgeschichte geht es um eine Katastrophe, die nun einen Monat zurückliegt – die Menschen in der Region aber für Jahre und Jahrzehnte beschäftigen wird: die Sprengung des Staudamms in der Ukraine. „Das Drama nach der Flut“ heißt die Analyse unserer Kollegen.

In einer Pro- und Contra-Diskussion stellen sich unsere Autoren die Frage: „Ist es richtig, die Wahlerfolge der AfD ständig zu thematisieren?“

Weitere Themen in der aktuellen Ausgabe:

Ist CO2-Ausstoß ein Verbrechen? Interview mit Deutschlands bekanntester Klima-Anwältin Lucie Wittenberg



Schränkt eine Tourette-Erkrankung wirklich das Singen ein?



Der unheimliche Boom der Saudi-Liga



Pfau in Solingen und andere Bilder der Woche aus der Region

