RGA-AKTION Kinder erhalten für ihre Wunschzettel Geschenke vom RGA-Christkind

Mit Glitzer verziert oder mit Aufklebern verschönert erreichten das RGA-Christkind viele schöne Wunschzettel von Remscheider Kindern. Darüber hat es sich sehr gefreut. Gestern feierten Mia (5) und Maximilian (6) schon einmal Bescherung in der RGA-Redaktion: Sie erhielten vom Christkind Geschenke. Ihre Wünsche, die sie auf dem Wunschzettel vermerkt hatten, gingen in Erfüllung. Mia erhielt einen Playmobil-Ponyhof. „Mein Lieblingstier ist ein Einhorn oder ein Pferd“, erzählte die Fünfjährige, die am 9. Januar sechs wird. Für das Christkind sang sie sogar ein Lied. Maximilian erhielt eine Playmobil-Polizeistation. Der Schüler der GGS Hasenberg will, wenn er groß ist, selbst Polizist werden. mw/Foto: mis