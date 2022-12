Gäste spenden 2000 Euro

RGA-Aktion

Die Besucherinnen und Besucher von „Rockin’ around the Xmas tree“ am Samstag im Teo Otto Theater waren großzügig: Rund 2000 Euro haben sie für die RGA-Wohltätigkeitsaktion Helft uns helfen gespendet.

Die Spendendose im Foyer reichte nicht mehr aus – das Theaterteam musste einen größeren Behälter organisieren. Das Moderatorenteam hatte in der Show für den RGA um Spenden gebeten. + „Helft uns helfen“ Remscheid © RGA Remscheider General-Anzeiger Wir danken dem „Christmas“-Team, dem Teo Otto Theater und natürlich allen Spenderinnen und Spendern an diesem Tag ganz herzlich! -mw-

Rubriklistenbild: © RGA Remscheider General-Anzeiger