Rewe in der Wupperstraße schließt wegen Umbau

Der Markt an der Wupperstraße wird umgebaut. Wann Rewe die Türen wieder öffnet, steht allerdings noch nicht fest.

Nächste Woche Donnerstag hat der Rewe in der Wupperstraße noch auf. Dann beginnt der Umbau.

Remscheid. Eine Woche noch, dann ist erstmal Schluss beim Rewe-Markt in der Lenneper Wupperstraße. Der Supermarkt schließt wie bereits angekündigt für einen Umbau. Der letzte Verkaufstag werde Donnerstag, 24. August, sein, berichtet die Pressestelle des Betreibers Rewe Dortmund auf RGA-Anfrage.

Wie lange die Türen zu bleiben, dazu gibt es keine Angaben: „Ein genaues Eröffnungsdatum steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.“ Auch über den Umbau selber gibt es nur wenige Informationen. Der Markt werde „für ein optimales Einkaufserlebnis der Kundinnen und Kunden in Lennep saniert und neu aufgestellt“, so die Pressestelle.

Bereits 2019 hatte die Rewe Dortmund angekündigt, die Verkaufsfläche des Marktes zu erweitern, um „den Kundenwünschen in Remscheid-Lennep gerecht zu werden“. Das führte damals dazu, dass der Betreiberin des benachbarten Bistros der Mietvertrag gekündigt wurde.

Kunden könnten in Zukunft direkt beim Einkauf selbst scannen

Ein weiterer Hinweis darauf, was die Kunden nach der Sanierung erwarten könnten, liefert der Rewe-Markt im benachbarten Hückeswagen. Dort wurden vor einigen Wochen Selbstscannerkassen und das System Scan&Co eingeführt. Neben den normalen Kassen haben die Kunden nun die Möglichkeit, den Einkauf in der Kassenzone selber zu scannen oder sogar schon mit einem tragbaren Handscanner während des Einkaufs.

An dem Standort in der Wupperstraße gibt es bereits seit den 1970er Jahren einen Supermarkt, erst neben einem Baumarkt, der 2005 geschlossen wurde, inzwischen eingebunden in ein Nahversorgungszentrum mit Drogeriemarkt und Discounter. Betreiber des Markts ist die Rewe Dortmund, eine eigenständige Gesellschaft unter dem Dach der Rewe-Gruppe.

