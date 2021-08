Wuppersperre wird zum Schauplatz einer großen Übung

Retter proben die Katastrophe

+ © Doro Siewert So wie bei dieser Übung der Feuerwehr Remscheid im Sommer 2018 wird es auch am 5. und 6. Oktober aussehen – nur in deutlich größeren Dimensionen. © Doro Siewert

Anfang Oktober wird die Wuppersperre zum Schauplatz einer großen Übung. 1000 Personen sind beteiligt.

Von Tristan Krämer und Frank Michalczak

Die Wuppertalsperre wird in der kommenden Woche zur Kulisse einer zweitägigen Katastrophenschutzübung, bei der insgesamt 1000 Einsatzkräfte und Statisten aus vielen Teilen Nordrhein-Westfalens den Ernstfall proben.

Es soll dabei am Samstag, 5. Oktober, und dem folgenden Sonntag möglichst authentisch zugehen. Statisten übernehmen die Rolle von Opfern, deren Leben bei dem Unglücksszenario bedroht ist. Sie gilt es zu retten. „Wie dieses Szenario aussieht, bleibt vor der Übung geheim. Schließlich sollen sich die Einsatzkräfte nicht darauf einstellen können, was da auf sie zukommt“, berichtet Sabine Räck, Sprecherin der Remscheider Stadtverwaltung.

Ulrich Schnell, Chef des Rettungsdienstes der Remscheider Berufsfeuerwehr, die die Übung im Auftrag der Bezirksregierungen Düsseldorf und Köln auf die Beine stellt, verrät immerhin so viel: „Es wird der Einsatz bei einer Hochwasserlage, wie wir sie schon an Elbe und Rhein hatten, geprobt.“

Es würden „Rettungsaktionen in größerer Dimension“ nachgestellt. So seien beispielsweise die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) und das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Experten bei der Wasserrettung, die Feuerwehr habe ihre Stärken an Land. „Jeder für sich alleine ist schon gut. Aber wenn man weiß, was der andere kann, ist die Kombination aus beidem noch besser“, erklärt Schnell.

Und genau dieses Ziel verfolgen die Bezirksregierungen mit der Katastrophenschutzübung: Einheiten aus Köln und Düsseldorf sollen ihre Kollegen an der Rheinschiene kennenlernen und umgekehrt – damit im Ernstfall möglichst wenig Reibungspunkte entstehen. Mit dabei sein werden auch Spezialisten wie Taucher oder Strömungsretter, die – mit Unterstützung vom Ufer – auch in fließenden Gewässern Menschen aus Notlagen holen können.

Effekte liefern das realitätsnahe Bild einer Katastrophe

Ohnehin dürfte es im Bereich Niederfeldbach, Oberfeldbach, Müllersberg und Nagelsberg, wo die Übung stattfindet, spektakulär werden: Neben 230 Rettungskräften, die pro Tag im Einsatz sind, werden 50 Fahrzeuge aus den Regierungsbezirken Düsseldorf und Köln zusammengezogen.

EINSCHRÄNKUNGEN ÜBUNG Rund um Kräwinklerbrücke sowie im Bereich Niederfeldbach kann es während der Übung zu Verkehrsbehinderungen kommen – insbesondere zwischen 10 und 16 Uhr. Die rund 80 Anwohner werden über ein persönliches Anschreiben der Feuerwehr informiert. Auch die Warn-App Nina werde auf die Übung hinweisen. Bereits am 4. Oktober beginnen Aufbauarbeiten für die zweitägige Übung.

„Statt wie bei einer Einzelrettung nur mit einem Boot rauszufahren, werden es bei der Übung deutlich mehr sein. Auch das ist etwas, was geprobt werden muss“, schildert Ulrich Schnell. Bei den Statisten handele es sich beispielsweise um Mitglieder der Jugendfeuerwehr, der DRK-Jugend oder Sportvereinen.

Effekte sollen zudem das realitätsnahe Bild einer Katastrophe liefern. Dazu zählen Rauch- und Feuererscheinungen, die aber keine Gefahr für Menschen, Tiere oder die Umwelt darstellen, wie es in der Mitteilung der Stadt heißt.

Hinter der Übung steckt ein enormer logistischer Aufwand, der schon vor rund einem halben Jahr begonnen wurde. Schließlich musste vieles geregelt werden – von der Frage, wie das Drehbuch aussehen soll, bis hin zur Verpflegung der Einsatzkräfte. Auch ein Logistikzug des DRK Köln ist vor Ort, um die Infrastruktur für die eingesetzten Fahrzeuge bereitzustellen.