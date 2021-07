Kommentar zum Terrorschutz: Ein Restrisiko bleibt

Standpunkt von Frank Michalczak

Absolute Sicherheit kann niemand garantieren, meint Frank Michalczak.

Wir erleben Zeiten, in denen Terroristen Angst und Schrecken verbreiten. Wo und wann sie zuschlagen, ist völlig unberechenbar. Deshalb gilt: Absolute Sicherheit kann niemand garantieren – weder bei Großveranstaltungen in Metropolen wie Berlin, noch im eher übersichtlichen Lennep. Dabei ist es fraglich, ob Fahrzeuge, die als Bollwerk an Zufahrtsstraßen aufgestellt werden, Täter von ihren Absichten abhalten können. Unstrittig aber ist, dass mit diesem Aufwand die Vereine überfordert wären. Denn: Mit einem Fahrzeug allein ist es nicht getan. Mitarbeiter müssen bereitstehen, damit der Rettungsdienst zur Veranstaltung eilen kann. Die Fahrzeuge müssen in Notfällen auf Seite gestellt werden. Und: Wo wollen Polizei und Ordnungsamt die Grenze ziehen? Beim Weinfest in Lennep sollen Zufahrtsstraßen abgeriegelt werden, beim Weihnachtsmarkt in Lüttringhausen ist das noch nicht vorgesehen. So oder so: Es bleibt ein Restrisiko, das jeder Einzelne tragen muss.

Wenn es aber die Terroristen schaffen, dass es kein Weinfest, keinen Karnevalszug mehr gibt, dann haben sie ihr Ziel erreicht – und unser Leben auf den Kopf gestellt. Das kann nun wirklich niemand wollen.

Die Stadt bezahlt den Terrorschutz