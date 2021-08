Restaurants bieten Gastronomie der Spitzenklasse

Genuss

+ © Michael Sieber/Archiv © Michael Sieber/Archiv

Köche laden zur gemeinsamen Küchenparty.

Von Thomas Wintgen

Das Magazin „Sternklasse“ hat drei Remscheider Restaurants eingeladen, die hochwertige Remscheider Gastronomie zum dritten „Tag der Spitzengastronomie“ zu repräsentieren: Heldmann Restaurant (Concordia), Villa Paulus und Restaurant Kromberg. Die Aktion findet statt vom 1. bis 9. April; bundesweit nehmen 180 Restaurants teil. Petra und Ulrich Heldmann, Kai Robert Paulus und Joachim Schreiber sowie Markus Kärst (Restaurant Kromberg) präsentierten ihre Teilnahme nicht ohne Stolz. Und zwar gewissermaßen zum Jubiläum ihrer Kooperation. Kärst: „Seit zehn Jahren arbeiten wir mit- statt gegeneinander, bieten Ereignisse an, um den Menschen gute Küche näherzubringen.“

„Man muss etwas Besonderes anbieten“, gibt Petra Heldmann die Idee der Spitzengastronomie (1a, frisch und kreativ kochen) vor. „Sternklasse“ wähle nur gelistete Häuser aus, und zwar aus Guide Michelin, Gault Millau, Schlemmeratlas, Varta-Führer, Gusto und Feinschmecker. Die Remscheider Restaurants beteiligen sich am 7. April (Villa Paulus), 8. April (Heldmann) sowie am 1., 7. und 9. April (Kromberg), wobei es in Lüttringhausen noch einen Tag der Auszubildenden gibt (5. April).

In der Brüderstraße 56 gibt es bei Ulrich Heldmann „Fliegenden Genuss“, das sind immer wechselnde Angebote. An der Schüttendelle 30 hat Kai Robert Paulus das Motto „Tischlein deck dich“ – das ist jeweils ein Querschnitt aus der Küche. Und in der Kreuzbergstraße 24 bietet Markus Kärst zwölf Gänge mit Mini-Portionen und am letzten Wochenende dreimal drei Miniaturgerichte an.

Nächste Küchenparty findet im Mai statt

Zur Feier der zehnjährigen Zusammenarbeit gibt es an Christi Himmelfahrt (25. Mai) die nächste Gemeinschafts-Küchenparty der drei Unternehmen – in der Villa Paulus unter dem Motto „Spirit of spice“, wörtlich übersetzt „Geist der Kräuter“. Ute Bornholdt und Edgar Wolter von der gleichnamigen Gewürzmanufaktur in Willich werden Genuss-Inseln aufbauen, dazu gibt es in Küche und Restaurant Leckereien. 15 Köstlichkeiten bieten die drei Küchenteams ab 18 Uhr (Einlass 17.30 Uhr) für 69,90 Euro pro Kopf. Beispiele: „Bergische Stulle“ (Pumpernickel mit Roastbeef) und Rehnüsse mit afrikanischem Taboulet-Salat (Heldmann), Flanksteak vom westfälischen Rind und Tonkabohnen-Parfait (Kärst) sowie „Arabische Nacht“ (Topinambur-Suppe und Lammhack „Shamburak“) oder Zweierlei von der Ente (Paulus). Vorverkauf: Heldmann (Tel. 29 19 41), Kärst (Tel. 59 00 31), Paulus (Tel. 4 61 94 30).