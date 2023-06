Poetry Slam im Theater-Foyer

Vier Künstlerinnen und Künstler duellieren am 10. Juni sich mit Worten im Remscheider Teo Otto Theater. Für die Veranstaltung gibt es noch Karten.

Remscheid. Von wegen hier gibt es nur Philharmonische Konzerte und Ballett: Das Teo Otto Theater bietet zum zweiten Mal einen Poetry Slam an – und das obere Foyer verwandelt sich dabei in eine große Showbühne. Denn hier treten die Wortakrobaten gegeneinander an und versuchen mit ihren Texten und ihrer Performance die Gäste zu überzeugen. Das Publikum stimmt am Ende darüber ab.

Die Slammer: Die gebürtige Remscheiderin Anna Lisa Azur führt nicht nur regelmäßig in der Kraftstation und in der Katt ihre Slams durch, sondern auch am Samstag. Sie moderiert. In den Wortakrobaten-Ring treten nacheinander: Jasmin Sell aus Gelsenkirchen, Jan Cönig aus Frankfurt, Luca Swieter aus Köln und Oscar Malinowski aus Wermelskirchen. Jeder darf maximal sechs Minuten performen, aber ohne Requisiten. Die Zuschauerinnen und Zuschauer werden dann zur Jury: Sie küren zum Schluss den besten Poetry Slammer oder die beste Poetry Slammerin des Abends.

Karten: „Teos Poetry Stage by Anna Lisa Azur & Mario El Toro“, Samstag, 10. Juni, 19.30 Uhr, oberes Foyer im Teo Otto Theater, Karten kosten 15 Euro, das Jugendticket 5 Euro. theaterticket.remscheid.de mw