Remscheids WM-Euphorie hält sich in Grenzen

Deutschlands Frauen-Nationalmannschaft startet kommenden Montag gegen Marokko ins Turnier.

Von Lucas Hackenberg

Remscheid. Übermorgen ist es soweit: Die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in Australien und Neuseeland beginnt. Ab Montag ist dann Deutschland an der Reihe. „Unsere“ Mädels bestreiten ihr erstes Spiel um 10.30 Uhr unserer Zeit gegen Marokko und wollen ganz vorne mitspielen. Der RGA wollte wissen: Wie viele Remscheiderinnen und Remscheider haben eigentlich vor die Spiele zu gucken? Mit wem sitzen die Leute vorm Fernseher? Und: Haben wir Chancen Weltmeister zu werden?

Zugegeben, die Vorbereitung ließ nicht gerade Hoffnung aufkeimen. Gegen den krassen Underdog aus Sambia setzte es im Vorfeld eine 2:3-Niederlage für die Elf von Trainerin Martina Voss-Tecklenburg. Die ganz große Euphorie schwappte aber noch nicht von Down Under ins Bergische.

Nur wenige Remscheider haben vor, aktiv jedes Spiel der deutschen Nationalmannschaft zu verfolgen. „Ganz ehrlich, ich werde mich nicht vor den Fernseher setzen und warten, dass es endlich los geht“, sagt etwa Mathias. Dabei mache es für ihn keinen Unterschied, ob gerade Männer oder Frauen vors runde Leder treten. „In der letzten Zeit hat sich das Interesse dann doch allgemein deutlich verschoben“, sagt er. Sollte er allerdings gerade Zeit haben, wolle er auch zuschauen: „Mit so viel Zeitverschiebung wird das allerdings schwer, ich gehe morgens arbeiten“, erklärt Mathias.

Auch Miriam von Lonski antwortet auf die Frage nach dem Interesse an der WM mit einem „jein“. Zu den sehr frühen Anstoßzeiten würde sie sich höchstens spontan vors TV setzen: „Wenn überhaupt schaue ich mit meinem Mann und meinem Sohn ein paar Spiele, das kann ich aber jetzt noch nicht mit Sicherheit sagen“. Wie Miriam von Lonski geht es den meisten Remscheidern. „Von der WM habe ich erst kürzlich im Fernsehen das erste Mal ein bisschen was gehört, das zweite Mal jetzt durch diese Umfrage“, sagt sie. Bei den Frauen sei es medial leider immer noch etwas anders als bei den Männern. Das Vertrauen in die Mannschaft hält von Lonski aber hoch: „Ich glaube, wir kommen mindestens ins Halbfinale.“

Freundinnen zeigen sich optimistisch

+ Samantha Moritz (l.) und Leonie Chrzan trauen Deutschland mit ein bisschen Glück auch den Titel zu. © Lucas Hackenberg

Noch etwas optimistischer zeigen sich Leonie Chrzan und ihre Freundin Samantha Moritz. „Wenn die Mädels sich anstrengen, halten wir am Ende den Pokal in den Händen“, sind sich die beiden sicher. Aufgrund der Ferien ist es den beiden Schülerinnen auch möglich, viele Spiele der Nationalmannschaft live zu verfolgen. Ein großes Rudelgucken ist bei beiden aber nicht geplant: „Ich gucke Zuhause, ganz gemütlich mit der Familie“, sagt Leonie. „Aber davon ab“, sagen die jungen Frauen, „ist es zum Glück in der heutigen Zeit möglich, dass auch Frauenfußball große Stadien füllt.“

+ Fabian Ontel bleibt trotz Optimismus auf dem Boden. Er glaubt: Im Halbfinale ist Schluss für Deutschland. © Lucas Hackenberg

Mit Expertenwissen glänzt als einer der Wenigen der sechzehnjährige Fabian Ontel. Der Nachwuchsfeuerwehrmann und Fan von Borussia Mönchengladbach guckt, für ihn selbstverständlich, auch Frauenfußball: „So viele Spiele wie möglich, wann immer es die Zeit zulässt“, lautet die Devise von Fabian. Seine Einschätzung des Abschneidens ist dabei sehr weitgehend: „Ich glaube fest dran, ganz so schlimm wie bei den Männern wird es nicht.“ Im Halbfinale sei seinem Tipp nach aber Endstation: „Ich glaube, gegen England ist dann Schluss.“ Er gucke die Spiele allesamt Zuhause, ein paar davon vielleicht mit Freunden. Und für den Fall, dass Deutschland früh ausscheiden sollte, drückt er den Eidgenossen die Daumen: „In dem Fall hoffe ich auf die Schweiz“, sagt Fabian.

WM im TV

Das Eröffnungsspiel bestreiten Norwegen und Co-Gastgeber Neuseeland in Auckland am Donnerstag, 20. Juli um 9 Uhr vormittags. Übertragen wird das Spiel in der ARD sowie in der Mediathek des Senders. Das erste Spiel der deutschen Nationalelf findet am Montag, 24. Juli um 10.30 Uhr statt. Gegner in Melbourne ist dann Marokko. Zu sehen ist das Spiel im ZDF und in der ZDF-Mediathek.