Remscheidern stinkt der Müll

Der Ärger geht weiter: Eine RGA-Leserin beschwert sich über nicht abgeholten Verpackungsmüll.

Von Lucas Hackenberg

Remscheid. Mehrere Tage stehen die Gelben Säcke bei Susanne Thalmann am Struck in Remscheid nun schon an der Straße. Der eigentliche Abholtermin sollte der 10. März sein, entsorgt wurde allerdings auch Wochen danach nichts. Über zehn Tage wartet die Remscheiderin auf die Abholung durch die Firma Awista Logistik GmbH – ohne Erfolg. Wie viele Remscheider hält Thalmann diesen Umstand für nicht tragbar. Dies teilte die Leserin im Rahmen unserer Aktion „Dranbleiben“ mit. Mehrmals habe sie versucht, bei Awista jemanden zu erreichen. Geschafft habe sie es nicht ein einziges Mal.

Schon im Januar gingen bei der Stadt, den Technischen Betrieben Remscheid (TBR) sowie dem RGA zahlreiche Beschwerden über die ausbleibende Entsorgung von Gelben Säcken ein. Awista Logistik, als zuständiger Entsorger des Verpackungsmülls, gab nun Probleme zu, die allerdings inzwischen als gelöst angesehen würden: „In der Tat gab es Anfang des Jahres Verzögerung bei den Touren. Inzwischen sind die Probleme aber beseitigt“, sagt Jennifer Bachmann, Sprecherin der Awista Logistik GmbH. Insbesondere hätten Personalmangel und Schneefall in der Vergangenheit dafür gesorgt, dass die Arbeit nicht wie geplant durchgeführt werden konnte.

Der Abfallkalender der Awista sieht ab Anfang 2023 eine Lieferung alle zwei, anstatt bis dato alle vier Wochen vor. Jennifer Bachmann zeigt sich optimistisch, dass die Anlaufschwierigkeiten ab sofort ein Ende hätten: „Wir haben nachgebessert und rechnen ab dem Frühling nicht mehr mit größeren Schwierigkeiten“, so Bachmann. Kleinere Fehler, wie das einmalige Vergessen eines Hauses an einer versteckten Stelle könnten zwar nicht vollständig ausgeschlossen werden, Probleme im größeren Stil würden allerdings der Vergangenheit angehören.

Nicht zuständig für die Gelben Säcke sind die TBR oder das Ordnungsamt in Remscheid. Die so genannten „Dualen Systeme“ sind darauf ausgelegt, dass die Entsorgung von Leichtverpackungen komplett in Händen von Awista Logistik liegt. Den TBR obliege ausschließlich die Entsorgung von Restmüll: „Von unserer Seite besteht keinerlei Rechtsbeziehung zu Awista“, sagt TBR-Bereichsleiter Daniel Pfordt. Das heißt im Umkehrschluss: Wenn die Gelben Säcke nicht pünktlich von Awista abgeholt werden, bleiben sie so lange stehen, bis sie von eben diesem Unternehmen abgeholt werden. Beschwerden, die bei den TBR eingehen, würden die Betriebe aber umgehend weitergegeben: „Wir leiten die Beschwerden, die uns erreichen, umgehend an Awista weiter“, führt Pfordt aus.

Auch das Ordnungsamt besitzt keine Zuständigkeit in diesem Bereich. Allerdings gibt Leiter Arndt Liesenfeld einen Tipp, sofern loser Müll aus den gelben Säcken herausfällt: „Sollte herumliegender Müll gesichtet werden, kann uns dies unter der Telefonnummer 16 90 00 oder über die Remscheid-App mitgeteilt werden. Wir kümmern uns darum und leiten alles an die zuständigen Stellen weiter“, sagt Liesenfeld. | Standpunkt

Seit dem 1. Januar 2023 gilt in Remscheid ein neuer Rhythmus für die Abholung der Gelben Säcke durch die Firma Awista Logistik GmbH. Statt wie bis Ende 2022 einmal im Monat werden die Leichtverpackungen nun alle zwei Wochen abgeholt. Zu Beginn des aktuellen Jahres hatte es mehrfach Probleme im Ablauf gegeben, was für Ärger bei vielen Remscheidern sorgte.

Standpunkt von Lucas Hackenberg: Immer nur gute Miene

Schön wäre es, wenn man sich in Zukunft auf das Wort der Awista Logistik GmbH verlassen könnte. Viel Konjunktiv, denn bisher war dies meist nicht der Fall. Zu oft wurden die Gelben Säcke nicht abgeholt und standen über Wochen neben der Straße. Im Einzelfall wäre dies sicherlich mit Verständnis aufgenommen worden. In der gegebenen Häufigkeit aber eben nicht mehr.

Da bleibt zu hoffen, dass der Optimismus bei Awista möglichst lange bestehen bleibt. Denn klar ist: Herumstehender Verpackungsmüll, der nicht abgeholt wird, stinkt zum Himmel – und ist zudem auch nicht förderlich für das Stadtbild. „Die Probleme sind mittlerweile im Griff“, teilt das Unternehmen auf Nachfrage mit.

Viele werden einwerfen: „Was sollen die auch anderes sagen?“. Deshalb ist es wichtig, dass auf das Versprechen Taten folgen. Nicht immer reicht eine gute Miene um Probleme zu beseitigen. Was allerdings helfen würde, wär eine konsequente Müllentsorgung.