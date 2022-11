Remscheiderin verursacht schweren Unfall in Wipperfürth

Unfall

+ © Uli Preuss (Symbolbild) Eine 71-jährige Remscheiderin verursachte einen Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. © Uli Preuss (Symbolbild)

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Katharina Birkenbeul schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Katharina Birkenbeul schließen

Eine 26-Jährige wurde in ihrem Auto eingeklemmt und schwer verletzt.

Wipperfürth/Remscheid. Auf der B506 in Wipperfürth Lamsfuß kam es am Samstag gegen 15.30 Uhr im Kreuzungsbereich am Abzweig nach Wipperfeld zu einem schweren Unfall. Das teilte die Polizei am Samstagabend mit.

Laut Polizei wollte eine 71-jährige Fahrzeugführerin aus Remscheid aus Richtung Wipperfeld kommend auf die B506 in Richtung Kürten abbiegen. Dabei übersah sie das aus Richtung Wipperfürth kommende, vorfahrtsberechtigte Fahrzeug einer 26-jährigen Wipperfürtherin. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision. Die 26-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und dabei schwer verletzt. Die Feuerwehr musste die junge Frau aus ihrem Auto befreien.

Die Unfallverursacherin und ihre Beifahrerin wurden leicht verletzt. Beide Fahrzeugen erlitten einen Totalschaden, der Gesamtschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn für rund zwei Stunden voll gesperrt.

Weitere Nachrichten aus Remscheid