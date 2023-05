Remscheiderin gewinnt Röntgen-Classic 2023

Oldtimer-Ausfahrt lief erstmals klimaneutral – Großer Andrang in der Altstadt und bei BMW Kaltenbach

Von Sabine Naber und Melissa Wienzek

Remscheid. Wieder einmal hatte eine autoverrückte Remscheiderin die Nase mit ihrem kleinen roten Käfer vorn: Ariane Konermann, die bereits vor zwei Jahren gemeinsam mit Melanie Gillessen den dritten Platz bei der Six Bridges Rallye ergatterte, hat die 23. Röntgen-Classic am Samstag gewonnen. Sie löste gemeinsam mit Partner Enzo alle Rätsel entlang des Weges durchs schöne Sauerland – und knatterte allen anderen mit ihrem VW Baujahr 1973 davon. Und dabei wäre sie eigentlich gar nicht mitgefahren: Konermann war als Nachrückerin an den Start gegangen.

+ Los geht’s: Das älteste Auto darf als erstes bei der Volksbank am Tenter Weg starten. Das Ford Modell A von 1930 hat die Startnummer 1. © Roland Keusch

120 Mal pure Schönheit, 120 Mal Geschichte auf vier Rädern – so viele Oldtimer gingen bei der 23. Röntgen-Classic an den Start. Und Organisator Friedhelm Steinhaus vom Verein KultTimer Bergischland hätte noch mehr zulassen können – der Andrang war groß. Neu: Dieses Mal war die Ausfahrt zum ersten Mal klimaneutral. „Immer wieder bekommen wir zu hören, dass Oldtimer nicht mehr zeitgemäß, zu umweltschädlich sind. Wir wollten ein Zeichen setzen und die Sorgen der jungen Generation ernst nehmen“, erklärte Steinhaus. Das Institut Öko-Trend errechnete die CO2-Bilanz der Röntgen-Classic – und pflanzt als Ausgleich nun Bäume.

+ Auch ein schöner Rücken kann entzücken: der Plymouth Belvedere, Baujahr 1958, gehört Peter Nowak aus Wermelskirchen. Was ein Heck! © Roland Keusch

Nachdem man sich am Freitagabend bereits bei den Benzingesprächen auf dem Alten Markt eingestimmt hatte, ging es am Samstag um 8.30 Uhr auf dem Parkplatz der Volksbank am Tenter Weg los. Im Minutentakt folgten die nächsten Teilnehmer, so dass allein der Start zwei Stunden dauerte – der älteste Wagen, das Ford- A-Model, Baujahr 1930, von Michael Flanhardt rollte als erster vom Hof mit der Startnummer 1. Danach ging es nach Baujahr aufsteigend weiter zur Ausfahrt. Wendepunkt war am Biggesee, ehe die Oldies nachmittags wieder in der Lenneper Altstadt eintrafen.

Fahrer erhielten „Strückelchen“, Fahrerinnen Rosen

Einer der ersten, der gegen 15.30 Uhr am Alten Markt vorfuhr, war wieder das Ford-A-Modell. „Das ist der erste in Deutschland gebaute Ford“, sagte Lothar Vieler, der einen schwarzen Zylinder trug, als er die Schätzchen voller Begeisterung in Empfang nahm. „Hören Sie sich nur mal den Klang dieses Boxermotors an“, schwärmte er, als ein orangefarbener VW Käfer 1303 S angerollt kam. Die Fahrer wurden mit dem „Strückelchen“, einer Lenneper Spezialität, bei der ein bergischer Korn mit einem Gesundheitskraut versetzt wird, beglückt, die Fahrerinnen bekamen eine Rose durchs Autofenster gereicht.

Die Zuschauer waren begeistert, die Altstadt war voll. „Ich wohne in Lennep und finde, dass es ein Highlight ist, wenn die Oldtimer hier auf dem Platz Halt machen. Die sind einfach schön anzusehen“, fand Sandra Schmitz. Auch Luca Krüger war Zaungast, kann gar nicht genug kriegen von Oldtimern und anderen Autos. „Ich bin im Rennsport ein bisschen aktiv. Und irgendwann ist sicher ein Oldtimer fällig“, erzählte er. Bis es soweit ist, beschränkt er sich darauf, seine Hobbys zu verbinden: „Ich fotografiere gern. Am liebsten so tolle Autos wie heute“, sagte er – und spurtete wieder los, um einen Karmann-Ghia abzulichten.

Als der Tross am Ziel, bei BMW Kaltenbach an der Borner Straße einlief, gab es keinen Sitzplatz mehr – so voll war es. „Für die Firma Kaltenbach ist es eine logistische Herausforderung. Denn sie muss ja erst einmal den Platz für die Oldtimer freimachen“, erklärte Steinhaus. Hier erhielt das Siegerteam den Wanderpokal: ein Holzbrett mit Lenneper Wappen. „Bei uns heißt das Ding nur ,das schäbige Brett‘. Es ist unglaublich schwer, passt zu nichts und ich glaube auch, dass kein Nagel es an der Wand hält“, sagte Steinhaus.

+ Auch das gehört dazu: schauen, was die anderen haben, und darüber ins Gespräch kommen. Oldtimer verbinden. © Roland Keusch

Termin 2024

Das Datum für die nächste, die 24. Röntgen-Classic, steht bereits fest: Am Samstag, 4. Mai 2024. Infos gibt es hier:

www.roentgen-classic.de