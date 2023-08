Remscheider Zentralpunkt hat jetzt eine Winkelgasse

Tanja Jon (31) will die Remscheider zukünftig in die magische Welt von Harry Potter entführen.

Die neue Bar will mit vielfältigem Konzept überzeugen. So kommt die Welt von Harry Potter nach Remscheid.

Von Lucas Hackenberg

Remscheid. Ein Fünkchen Magie soll den Südbezirk zukünftig erhellen. Dafür will Tanja Jon mit ihrer Bar Winkelgasse 9 3/4 höchstpersönlich sorgen. Noch trägt ihr kürzlich eröffnetes Lokal den einladenden Namen Come In. Das aber soll sich ändern. Schon bald soll die neue Bar in der Burger Straße 2 ganz im Zeichen von Harry Potter, dem Zauberer aus der beliebten Buchreihe von J.K. Rowling stehen.

Zaubern kann Tanja Jon vielleicht nicht. Mit einem Lächeln in die Gesichter der Barbesucher will sie es aber trotzdem versuchen. Der Einfall, das mit Harry Potter erreichen zu wollen, kam ihr bei einem gemeinsamen Nachdenken mit der Familie während der Renovierung im neuen Ladenlokal: „Die Idee kam nicht von Ungefähr. In der Familie sind wir alle riesen Potter-Fans“, sagt Jon. Für ihren jüngsten Sohn sei zur Einschulung nur ein Harry-Potter-Tornister in Frage gekommen. Die gleiche Leidenschaft wolle sie nun in ihre neue Bar stecken. Dazu soll nicht nur die Deko angepasst werden. Auch eigene Cocktails im Hogwarts-Stil sollen ihren Weg auf die Karte finden: „Ich befinde mich schon bei der Sammlung für Rezeptideen“, sagt die 31-Jährige.

Lesen Sie auch: In diesem Lenneper Café herrschen die „Golden Fifties“

In der Motto-Bar soll es auch Rock- oder 80er-Abende geben

Aber: Auch Leute, die mit Harry Potter so gar nichts am Hut haben, sollen sich in Jons Bar wohlfühlen. Deshalb plane die Inhaberin Mottoabende mit Schlager-, Rock- oder Musik der 80er. Dabei soll der hauptsächlich in schwarz und weiß gehaltene Innenraum auch zur Tanzfläche werden: „Die Tische haben extra einen gewissen Abstand“, sagt Jon. Die Remscheiderin wolle Neugier wecken – und ihre Bar bewusst vielfältig ausrichten: „Bei mir gilt: Man kann in Ruhe einen Kaffee trinken, aber auch bei ein paar Bier ausgelassen singen, feiern und einfach die Alltagssorgen vergessen.“

Über zwei Monate steckten Tanja Jon und ihre Familie all ihr Herzblut in die Renovierung der Immobilie Burger Straße 2: „Vorher sah es hier aus wie eine Spielhalle, künstlich und kein bisschen gemütlich“, so Jon. Drei Kinder schwärmten besonders von Tanjas Ideenreichtum: Marcella, Sharon und Miguel prophezeiten Tanja am Tag der Eröffnung schon den vollen Erfolg ihrer Idee. Die genauen Öffnungszeiten wolle die Winkelgasse 9 3/4 in nächster Zeit noch bekannt geben.