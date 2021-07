Remscheider zahlen die geringsten Gebühren

Entsorgung

Nach dem Fest quillen die Container für Altglas und Altpapier über. Kurzerhand wird dann weiterer Müll daneben „entsorgt".

Im Vergleich kommen die Bürger gut weg: Solinger und Wuppertaler zahlen für Abfall, Straßenreinigung und Abwasser viel mehr.

Von Axel Richter

Das Geschenkpapier liegt in Fetzen, die Rotkohlgläser in Scherben, nur die Sektflaschen stehen noch heil in Reih und Glied: Alle Jahre wieder erlebt die Müllabfuhr ihre ganz eigene Bescherung. Nach Weihnachten sind die Papier- und Glascontainer im Stadtgebiet voll und was nicht mehr hineinpasst, wird kurzerhand daneben entsorgt.

Insgesamt sind die Abfallmengen, die die Remscheider hinterlassen, seit Jahren konstant. 7389 Tonnen Altpapier und 2212 Tonnen Altglas versenkten sie 2018 in den Containern der Technischen Betriebe Remscheid (TBR). Auch beim Restmüll gibt es wenig Veränderung: 29 046 Tonnen Haus- und Sperrmüll kamen 2018 zusammen. Anders ist die Entwicklung beim Plastikmüll. Die Menge der Leichtverpackungen, die die Remscheider in den gelben Säcken und Tonnen versenken, stieg von 2823 Tonnen im Jahr 2014 auf 3122 Tonnen.

„Wir müssen uns fragen: Wie viel Plastik braucht der Mensch?“

Michael Zirngiebl, Technische Betriebe Remscheid

Damit liegen die Remscheider ganz im Bundestrend. 38,5 Kilogramm Plastikverpackungen verbraucht jeder Bundesbürger heute pro Jahr. Von 1995 bis 2017 hat sich diese Menge nahezu verdoppelt. Gewiss: Die meisten sortieren brav und trennen selbst Joghurtbecher und Deckel. Doch recycled wird davon nur ein Bruchteil - auch wenn der Grüne Punkt anderes verheißt, den die Verpackungsindustrie beziehungsweise das Duale System Deutschland seit Anfang der 90er Jahre darauf druckt.

Auf 10 Prozent taxiert Michael Zirngiebl, Chef der Technischen Betriebe, die Menge des Plastikmülls aus Remscheid, der zu Blumentöpfen oder Parkbänken verarbeitet wird. Der weitaus größte Teil, den die Firma Awista im Auftrag des Dualen Systems abholt, wird verbrannt - zum Beispiel in der Zementindustrie. Zirngiebl macht den Zementwerken deshalb keinen Vorwurf. „Anstatt uns darüber aufzuregen, sollten wir uns besser fragen, welche Verpackungen wir eigentlich brauchen“, sagt er: „Wie viel Plastik braucht der Mensch?“

China nimmt kein Altpapier mehr und lässt die Preise purzeln

Für die Remscheider Entsorger, die mit der Abfuhr und dem Verbleib des Plastikmülls nichts zu tun haben, warf zurückliegend vor allem das Altpapier ein gutes Geschäft ab. Das boomende China nahm große Mengen aus Deutschland ab. Doch das hat sich geändert. 2019 griff ein Exportverbot. Daraufhin fielen die Preise für Altpapier bis Oktober auf ein Drittel des Wertes von 2017. Folge: In ihrer Gebührenkalkulation 2020 müssen die Technischen Betriebe ihre geplanten Erlöse aus der Verwertung des Altpapiers um 240 000 Euro reduzieren.

Remscheider Mustermenschen müssen 11 Euro mehr zahlen

Das und weitere Kostenfaktoren - wie berichtet, darf die Müllabfuhr zum Beispiel nur noch vorwärts an die Tonne fahren - sorgen im nächsten Jahr für leicht steigende Abfallgebühren. Unter dem Strich wird die „Familie Mustermensch“ (sie heißt zum Zwecke der Geschlechtergerechtigkeit heute tatsächlich so) für die Abfallentsorgung, die Straßenreinigung und die Entwässerung 2020 gegenüber dem Vorjahr 11 Euro mehr bezahlen müssen.

Im Vergleich zu den beiden bergischen Nachbarn zahlen die Remscheider dennoch deutlich weniger. Während Familie Mustermensch (Vater, Mutter, zwei Kinder) in Remscheid 927, 60 Euro überweisen müssen, sind es in Solingen 1012,88 Euro und in Wuppertal 1206,53 Euro. Michael Zirngiebl freut´s: „Das ist doch ein weiterer guter Grund, aus Wuppertal nach Remscheid zu ziehen.“

ABFUHR NACH DEM FEST

ORDNUNGSWIDRIGKEIT Wer seinen Abfall neben den Container stellt, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Das Risiko, erwischt zu werden, ist allerdings gering. Gezielt kontrolliert werden die Containerstandorte nicht.

SONDERSCHICHT Die Technischen Betriebe haben die Container bereits Tage vor der Bescherung geleert, damit sie leer sind. Ab heute fahren sie Sondertouren zur Leerung.