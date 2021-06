Remscheider CDU würde Merz wählen

Politik

+ © Roland Keusch Stellte vor, wofür sich die CDU-Fraktion einsetzt: Vorsitzender Jens Nettekoven sprach am Abend beim Parteitag im Schützenhaus. © Roland Keusch

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Frank Michalczak schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Frank Michalczak schließen

Bei Mitgliederversammlung konnten Christdemokraten ihren Favoriten nennen.

Von Frank Michalczak

Das Ende der Ära Angela Merkel als Vorsitzende der CDU prägte das Treffen der Christdemokraten im Schützenhaus. Der Remscheider Kreisvorsitzende Jens Nettekoven nutzte die Gelegenheit, um von seinen Parteifreunden ein Stimmungsbild zu gewinnen. Stimmkarten lagen aus, auf denen die Mitglieder ankreuzen konnten, wen sie für die Merkel-Nachfolge favorisieren. Das Ergebnis: Friedrich Merz landete mit 34 Stimmen auf dem ersten Platz, knapp vor Annegret Kramp-Karrenbauer mit 27 Stimmen. Abgeschlagen wurde Jens Spahn mit drei Stimmen Dritter.

Nettekoven, der beim Bundesparteitag Delegierter sein wird, versteht dieses Ergebnis aber nicht als Votum für seine Wahlentscheidung. „Ich bin da noch unentschlossen. Mir ging es darum, die Meinungen abzufragen“, sagte er im RGA-Gespräch.

Nettekoven stellte die Forderungen der Ratsfraktion vor

Der Vorsitzende nutzte den Kreisparteitag zu einer politischen Standortbestimmung – und spannte den Bogen von einem klaren Bekenntnis für den europäischen Zusammenhalt über die Kritik an dem Streit in der Großen Koalition bis zur Situation in Remscheid, dessen Stadtrat vor der Verabschiedung des Doppelhaushalts 2019/2020 steht. Hierbei erinnerte er daran, wofür die Christdemokraten eintreten: „Wir wollen den kommunalen Ordnungsdienst personell verstärken und seine Ausstattung verbessern. Wir fordern eine volle Stelle für die Theaterleitung und einen Aufzug im Teo Otto Theater.“ Die CDU bekenne sich zur Sanierung des Stadtparkteichs und möchte mit einem Konzept die Grünfläche Kuckuck attraktiver machen. Zudem will sie bei der Kölner Straße in Lennep einen Akzent setzen. 50 000 Euro soll die Stadt bereitstellen, um die Planungen für deren Umbau bezahlen zu können. Besonders am Herzen liege ihm eine höhere finanzielle Unterstützung für die Kinderschutzambulanz. Abgerundet wurde der Abend mit der Vergabe des CDU-Preises. Mit diesem wurde die „SAPV – spezialisierte ambulante Palliativversorgung Remscheid“ ausgezeichnet. Zudem war als Referent Jascha Woeste mit dabei. Der Remscheider Polizist sprach beim Thema „Frontex - ist Europäischer Grenzschutz die Lösung?“ über seine Einsätze an den Grenzen.