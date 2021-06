Wahrzeichen Blauer Mond: Zukunft steht in den Sternen

Der Streit um das Denkmal

+ © Roland Keusch Bernd Schützeberg (75), ehemaliger Betriebsratsvorsitzender der Mannesmann Präzisions GmbH, kämpft weiter für den Wiederaufbau des „Blauen Mondes“. Dieser rostet auf dem Aldi-Gelände an der Burger Straße vor sich hin. Mittlerweile hat sich Unrat zwischen die Streben des großen „MW“ gesetzt. Es herrscht Stillstand: Noch gibt es keinen Gerichtstermin. © Roland Keusch

Das Denkmal rostet auf dem Aldi-Gelände vor sich hin. Der RGA greift die Positionen der Beteiligten einmal auf.

Von Melissa Wienzek

Südbezirk. Verbeult liegt er am Boden und rostet weiter vor sich hin. Das Bild, das der einst ruhmvolle „Blaue Mond“ derzeit abgibt, ist ein trauriges. Von einem Bauzaun umgeben, schläft das ehemalige Wahrzeichen der Mannesmannröhren-Werke auf dem Aldi-Gelände an der Burger Straße bereits seit vier Jahren seinen Dornröschenschlaf. Nach einem Sturm musste das Denkmal 2015 demontiert werden. Seitdem liegt es am Boden. Müll hat sich zwischen die Speichen des großen „MW“ gesetzt – auch im Innern der Metallrohre breitet sich nun immer mehr der Rost aus. Ob das Mondsterben bald ein Ende hat, steht derzeit in den Sternen. Denn die Fronten zwischen den Parteien scheinen verhärtet.

DIE NÄCHSTEN „BLAUER-MOND“-TERMINE TREFFEN Die Interessengemeinschaft „Blauer Mond“ trifft sich am Donnerstag, 22. August, um 19 Uhr bei „Toni“, Burger Straße 156. Laut Schützeberg will dann auch Stadtdirektor Sven Wiertz (SPD) dabei sein. Gäste sind willkommen. VORTRAG Prof. Dr. Horst A. Wessel, Vorsitzender des Fördervereins Mannesmann-Haus, hält beim SPD-Familientag am Sonntag, 1. September, einen Vortrag über den „Blauen Mond“ und den Traditionsbetrieb Mannesmann im Deutschen Werkzeugmuseum. Das Fest steigt von 11 bis 17 Uhr. HINTERGRUND Der Mannesmann-Turm in Remscheid ist laut dem Förderverein der erste seiner Art. Ursprünglich stand er auf der Hannover-Messe, wurde aber in den 50ern durch einen höheren ersetzt. Das Original, das auf 59 Meter gekürzt wurde, wurde im Mannesmann-Park nahe des Werks auf Wunsch der Belegschaft hin aufgestellt. Das MW-Zeichen in der Konzernfarbe Blau leuchtete zum ersten Mal am 21. August 1961. Seit den 90ern dient der „Blaue Mond“ als Sendemast. 2002 wurde er in die Denkmalliste der Stadt Remscheid aufgenommen.

Der „Blaue Mond“ steht unter Denkmalschutz. Die Stadt hat die Discounterkette Aldi deshalb zur Wiederaufrichtung verpflichtet. Doch dagegen wehrt sich das Unternehmen vor Gericht. Der Förderverein Mannesmann-Haus und die ehemaligen Mannesmänner um Ex-Betriebsratschef Bernd Schützeberg fordern, dass das Andenken an die Traditionsfirma bewahrt wird – und der „Blaue Mond“ bald wieder über Bliedinghausen aufgeht. Im Folgenden hat der RGA die verschiedenen Positionen zusammengefasst.

Das sagt Bernd Schützeberg

Der ehemalige Betriebsratsvorsitzende der Mannesmann Präzisionsrohr GmbH, Bernd Schützeberg (75), der sich in der Interessengemeinschaft „Blauer Mond“ engagiert, kämpft unermüdlich für die Wiederaufrichtung. „Uns läuft die Zeit davon“, sagt er. „Die Substanz wird immer schlechter. Es ist ein Trauerspiel.“ Er betont: „Wir möchten Aldi nicht schädigen – aber hier liegt ein Denkmal im Dreck. Und das kann doch nicht so bleiben. Die Gesetze des Denkmalschutzes gelten für alle – in Lennep wie in Bliedinghausen.“

+ Hinter dem Aldi-Neubau befinden sich auf 11 000 m² das abgebrannte Vereinsheim, der Platz des einstigen TC Mannesmann sowie ein verwilderter Park. Das Areal gehört den Investoren Harald Schlößer und Rainer Dorn. Sie sähen hier einen geeignet © Melissa Wienzek

Er und seine Mitstreiter hätten langsam das Gefühl, „man sucht etwas, um den ,Blauen Mond‘ nicht mehr aufstellen zu müssen“. Sie haben bereits 5000 Unterschriften für die Wiederaufrichtung gesammelt, erzählt Schützebergs Frau Riet. Sie unterstützt ihren Mann. „Die wollen wir demnächst nach Essen in die Aldi-Hauptverwaltung bringen.“

Das sagt Aldi-Nord

Michael Strothoff von der Unternehmenskommunikation Aldi-Nord mit Sitz in Essen, teilt mit: „Mit Blick auf das laufende Verfahren können wir Ihnen zum jetzigen Stand leider keine weiteren Informationen übermitteln. Dafür bitten wir um Ihr Verständnis. Wir stehen jedoch Alternativlösungen weiterhin offen gegenüber und stehen dazu auch im Austausch mit der Stadt Remscheid.“

Das sagt die Stadt

Der Baudezernent und Technische Beigeordneter der Stadt Remscheid, Peter Heinze, erklärt: „Die Stadt Remscheid hat eine ordnungsrechtliche Verfügung erlassen, wonach Aldi das Denkmal wiederaufstellen soll. Wir befinden uns im gerichtlichen Verfahren.“ Ihm sei jedoch kein Termin für eine Gerichtsverhandlung bekannt. „Für die Bürger ist der ,Blaue Mond‘ als Kennzeichen des Südbezirks enorm wichtig. Deshalb sehen wir uns auch in unserem Handeln bestätigt.“ Aber der Stadt seien die Hände gebunden, man könne nur abwarten. Kritik an der Stadt, sie tue nichts, weist Heinze zurück. „Diese Vorwürfe sind haltlos.“

Das sagt das Verwaltungsgericht

Norbert Klein, Richter und Pressesprecher des Verwaltungsgerichts Düsseldorf, sagt auf RGA-Nachfrage: „Das Verfahren aus dem Bereich des Denkmalrechts läuft – ein Verhandlungstermin ist jedoch noch nicht festgelegt.“ Die Klage sei am 28. Mai 2018 beim Verwaltungsgericht eingegangen und werde seitdem unter dem Aktenzeichen 28K4696/18 geführt.

Es sei nicht unüblich, dass es noch keinen Verhandlungstermin gebe, sagt der Richter. Früher hätten solche Verfahren Verlaufszeiten von etwa einem Jahr gehabt. Aber seitdem die Asylverfahren zugenommen hätten, habe auch das Verwaltungsgericht alle Hände voll zu tun. Ob es noch dieses Jahr zu einer Verhandlung zwischen der Stadt Remscheid und Aldi komme, könne er daher nicht sagen. Der RGA möge doch demnächst noch einmal nachfragen. Das wird er tun.

