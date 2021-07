Remscheider verletzt sich bei Unfall in Rade schwer

Einsatz

+ © Symbolfoto: picture alliance/dpa Die Polizei wurde um kurz nach 14.30 Uhr alarmiert. © Symbolfoto: picture alliance/dpa

Motorradfahrer stürzte am Montagnachmittag in der Karl-Goerdeler-Straße in Radevormwald.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Karl-Goerdeler-Straße hat sich am Montagnachmittag ein 31-jähriger Motorradfahrer aus Remscheid schwere Verletzungen zugezogen. Laut Polizei war er um 14.30 Uhr mit dem rückwärts ausparkenden Pkw eines 34-jährigen Radevormwalders zusammengestoßen und zu Boden gestürzt. Dabei zog sich der 31-Jährige schwere Verletzungen zu. Er musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. red