Remscheider verdienen überdurchschnittlich gut

Statistik

Das Statistische Landesamt hat die regionale Wirtschaftsentwicklung in Nordrhein-Westfalen analysiert.

Von Lara Hunt

Im Vergleich zu anderen Städten in Nordrhein-Westfalen geht es den Menschen, die in Remscheid arbeiten, wenn es ums Gehalt geht, gut. Das geht aus einer neuen Analyse des Statistischen Landesamts NRW hervor, die sich mit der regionalen Wirtschaftsentwicklung befasst hat. Danach lag das Arbeitnehmerentgelt – zusammengesetzt aus Bruttolöhnen und Sozialbeiträgen – in Remscheid 2014 bei durchschnittlich 40 621 Euro pro Person. Der NRW-weite Schnitt liegt bei 39 705 Euro für das Jahr. Seit 2000 sind die Lohnkosten für Remscheid damit um 21,3 Prozent gestiegen. Am teuersten ist das Arbeitnehmerentgelt in Düsseldorf mit 50 997 Euro durchschnittlich pro Person.

Auch das verfügbare Pro-Kopf-Einkommen in Remscheid lag über dem Durchschnitt – bei 22 174 Euro. Das sind 23,6 Prozent mehr als im Jahr 2000. Im NRW-Durchschnitt liegt das Pro-Kopf-Einkommen bei 21 207 Euro.

Mehr Menschen gehen arbeiten

Remscheids Bruttoinlandsprodukt lag im gleichen Jahr bei 63 987 Euro – das entspricht einem Anstieg von 29,9 Prozent gegenüber dem Jahr 2000. Es liegt aber deutlich unter dem NRW-Schnitt von 69 402 Euro.

Das Geld kommt aus zwei Quellen: 56 Prozent werden dem Dienstleistungsgewerbe zugerechnet, 43,9 Prozent entfallen auf das produzierende Gewerbe. Die verbleibenden 0,1 Prozent entfallen auf den Bereich Landwirtschaft.

Die Statistik zeigt auch: In Remscheid gehen mehr Menschen arbeiten als noch vor 15 Jahren. Die Erwerbstätigkeitsquote lag 2015 bei 73,9 Prozent. Gegenüber dem Jahr 2000 ist das ein Anstieg von 4,8 Prozent. Auch NRW-weit ist ein Anstieg bei der Erwerbstätigkeitsquote festzustellen – genau wie ein allgemeiner Angleichungstrend, was die Zahlen angehen.