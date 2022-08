Remscheider trotzen den Waldbränden in Sachsen

Partnerschaftskomitee Remscheid-Pirna besuchte die Partnerstadt in Sachsen.

Remscheid/Pirna. Die Fahrt zur Bastei blieb ihnen verwehrt. Die Feuerwehr hatte die Straße zu der berühmten Felsformation in der Sächsischen Schweiz bereits gesperrt. Alle anderen Sehenswürdigkeiten, die auf dem Besuchsprogramm standen, bekamen die Remscheider aber noch zu Gesicht. Bad Schandau zum Beispiel erreichten die Reisenden noch bevor die Waldbrände weiter um sich griffen.

Mittlerweile ist die Reisegruppe unter der Leitung der Lenneperin Thea Jüttner in Remscheid zurück. Seit vielen Jahren engagiert sie sich für die nach der Wende gegründete Städtepartnerschaft zwischen Remscheid und der sächsischen Kreisstadt Pirna. Einmal im Jahr führt sie an der Spitze des Partnerschaftskomitees eine Bustour in die Region. Dresden, Görlitz, eine Fahrt mit der Weisseritztalbahn ins Osterzgebirge und das Schloss Weesenstein standen diesmal auf der Liste.

Der Pirnaer Oberbürgermeister Hans-Peter Hanke begrüßte die Partner aus Remscheid und übernahm bei der anstehenden Mitgliederversammlung des Partnerschaftskomitees auch gleich die Leitung der Vorstandswahlen.

Die ergaben eine Überraschung: Mit Markus Ulbig (CDU) übernahm der ehemalige sächsischer Innenminister das Amt des Schriftführers und folgte damit auf Renate Schiekel, die nicht mehr kandidierte. Wiedergewählt wurden Thea Jüttner als Vorsitzende, Klaus Hensel als ihr Stellvertreter und Uwe Holst im Amt des Schatzmeisters.

Nach den Feuern leidet übrigens der Tourismus in der Sächsischen Schweiz. Viele Reisende haben ihren Besuch abgesagt. ric