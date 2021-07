Remscheider steigt bei „The Voice of Germany“ in den Ring

The Voice of Germany

Florian Alexander Kurz tritt bei den „Battles“ an.

Der Remscheider Florian Alexander Kurz steigt am Donnerstag in den Ring: Der Sänger tritt in den sogenannten Battles , bei der TV-Musikshow „The Voice of Germany“, gegen einen ebenbürtigen Gesangspartner an. Gegen wen sich der 17-Jährige behaupten muss und ob es am Ende für den Einzug in die „Sing Offs“ reicht, erfahren die Zuschauer am 29. November ab 20.15 Uhr bei Pro Sieben.

Mit dem Lied „Bis meine Welt die Augen schließt“ von Alexander Knappe überzeugte Kurz in den „Blind Auditions“ gleich vier Juroren der Fernsehshow: Mark Forster, Michi Beck und Smudo von Fanta 4 sowie Yvonne Catterfeld. Letztere wählte der Remscheider als Vocal-Coach.

Florian Alexander Kurz begann seine Musikkarriere im Teenageralter. Er stand zunächst mit der Band Acoustic Arts aus Lennep und Umgebung auf der Bühne, machte sich später aber als Singer/Songwriter selbstständig. Der 17-Jährige veröffentlichte bereits sein erstes Album „#Ich“, das es auf Spotify zu hören gibt. „Andere gehen sich im Fitnessstudio ablenken, ich schreibe Songs“, sagt der Remscheider über sich. mw