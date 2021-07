Remscheider suchen das Gespräch mit ihrem OB

Bürgerdialog

+ © Roland Keusch (V. l.): SPD-Ratsfrau Erden Ankay-Nachtwein und Bezirksbürgermeister Andreas Stuhlmüller CDU) standen mit Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz (SPD) Rede und Antwort. © Roland Keusch

Reger Zulauf beim Bürgerdialog.

Von Doris Stürmer

Remscheids Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz (SPD) hatte die Lüttringhauser gestern Vormittag zum Dialog eingeladen und mehr als erwartet waren der Einladung gefolgt. Vor dem alten Rathaus an der Kreuzbergstraße standen der OB, der Lüttringhauser Bezirksbürgermeister Andreas Stuhlmüller (CDU), der Chef der Technischen Betriebe Remscheid (TBR) Michael Zirngiebl und das Lüttringhauser SPD-Stadtratsmitglied Erden Ankay-Nachtwein Rede und Antwort. Eva Rosa, bei der Stadt zuständig für die Bürgerbeschwerden, hatte alle Hände voll zu tun, die Anregungen der Lüttringhauser zu notieren.

Anke Benedix ärgert sich über die öden Grünflächen an der Einfahrt zum Aldi. Sie möchte dort gern bienenfreundliche Blumenwiesen sehen, wusste aber nicht, an wen sie sich wenden sollte. Mast-Weisz versprach, ein Gespräch mit Aldi zu führen, auch Zirngiebl sagte Unterstützung zu.

Seniorin hat Sorge vor der Kündigung

Ingeborg Röngen fürchtet aus ihrer Wohnung in der ehemaligen Feuerwache ausziehen zu müssen. Zwei oder drei Jahre lang möchte die heute 90-Jährige noch dort leben, bevor sie in ein Altenheim umzieht. Seit 65 Jahren ist sie über der alten Wache zu Hause, vor wenigen Tagen hat man ihr die Kündigung avisiert. Der OB und der Lüttringhauser Bezirksbürgermeister versprachen der Seniorin eine Einigung, die beide Seite zufrieden stelle.

Margit Hutmacher möchte Tempo 30 in der Kreuzbergstraße möglichst bis zur Kreuzung Klausener Straße. Das Abbiegen von der Tannenbergstraße auf die Kreuzbergstraße sei „abenteuerlich, egal, ob nach rechts oder links“.

Gerd Schulte vermisst die mobilen Sammelstellen für Sondermüll und wünscht sich, dass sie wieder eingeführt werden. Michael Zirngiebl sagte eine Prüfung zu, zeigte sich aber ob hoher Kosten wenig optimistisch. Viel Lob hatte Schulte für die Grünschnittabfuhr. „Das funktioniert wirklich prima“.

Wiederverwendbare Kaffe-To-Go-Becher werden eingeführt

Mit einer Überraschung wartete Peter Beckmann auf. Der Chef der Bäckerei kam mit zwei Bechern Kaffee vorbei. Die wiederverwendbaren Becher werden noch in dieser Woche in allen Beckmann-Filialen eingeführt. Sie kosten einen Euro und sollen 400 Spülgänge aushalten. Die gebrauchten Becher werden eingesammelt und gespült an die Bäckereien zurückgegeben. Zwei Parkplätze der Bäckerei sind wegen eines neuen Bürgersteigs nicht mehr anzufahren, klagte Beckmann. Zirngiebel versprach den Fehler zu beseitigen. Außerdem will Beckmann gegen die geplante Ladesäule in der Kreuzbergstraße vorgehen.

Im kommenden Jahr soll der Platz hinter dem Rathaus ein neues Gesicht bekommen. Allerdings definitiv ohne den vom Heimatbund favorisierten Brunnen, teilten Mast-Weisz und Stuhlmüller übereinstimmend mit.