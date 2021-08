Remscheider Stadtrat vertagt Entscheidung über Klimanotstand

Grüne über Beschluss empört

Vor der Sommerpause gibt es in Remscheid beim Thema Klimanotstand noch keine Entscheidung.

Immer mehr deutsche Städte rufen den Klimanotstand aus: Konstanz hat es getan, Münster und zuletzt Köln. In Remscheid wurde das Thema im Stadtrat zunächst einmal vertagt – sehr zum Ärger von Bündnis 90/ Die Grünen. Ihr stellvertretender Fraktionssprecher David Schichel hatte zuvor appelliert, dass der Rat noch vor der Sommerpause ein Zeichen setzen müsse.

Daraus wurde nichts: Eine Mehrheit von 29 zu 21 Ratsmitgliedern hatte sich in der letzten Woche für die Verschiebung diverser Tagesordnungspunkte und Anträge zum Klimaschutz ausgesprochen. So werden die unterschiedlichen Aspekte in einem weiteren Schritt in den zuständigen Fachgremien beraten – darunter im Umweltausschuss unter dem Vorsitz von Tanja Kreimendahl (CDU).

David Schichel wollte daraufhin im Rat eine persönliche Erklärung abgeben. Nach einer Debatte, ob dieses Vorgehen mit der Geschäftsordnung des Rates übereinstimmt, verzichtete er darauf. „Ich lasse das ganze Theater mal für sich stehen“, erklärte er an die Adresse seiner Ratskollegen. Die persönliche Erklärung holt der Grünen-Politiker aber nun per Pressemitteilung nach. „Es passiert genau das, was Fridays for Future bemängelt. Klimaschutz wird auf die lange Bank geschoben. Angesichts der aktuellen Diskussionen zum Klimaschutz ein Armutszeugnis“, kommentiert Schichel.

Beatrice Schlieper erinnert an Folgen der Erderwärmung

Grünen-Fraktionssprecherin Beatrice Schlieper ergänzt unter anderem mit einem Hinweis auf die Erderwärmung, die stetig steige. „Extremwetterereignisse, Trockenheit und Hitze verdeutlichen täglich den Klimawandel. Die Zeit entschlossen zu handeln, ist jetzt.“ Die Chance, noch vor den Sommerferien ein klares Zeichen für den Klimaschutz zu setzen, sei „aufgrund von CDU, FDP, WiR und einzelnen Stimmen der SPD“ vertan worden, bedauert Beatrice Schlieper.