Remscheider auf Spuren des Mittelalters

Reise

+ © Hans Jürgen Roth Vor dem Dogenpalast in Venedig: Die Remscheider genossen die Kultur und Lebensart im sonnigen Oberitalien. © Hans Jürgen Roth

Bildungs- und Orientierungsreise: Gruppe folgte Pfarrer Hans Jürgen Roth nach Oberitalien.

Er gilt als Experte für die Geschichte der Christenheit und kennt sich im Aachener Dom ebenso aus wie in den Basiliken Italiens. Jetzt ging Pfarrer Hans Jürgen Roth mit einer großen Reisegruppe, unter anderem der Kolpingfamilie und des Hasenberger Studienkreises, auf eine „vollauf gelungene Bildungs- und religiöse Orientierungsreise, gepaart mit Kunst- und Lebensgenuss.“ Es war eine sehr harmonische und lebensfrohe Reisegruppe, wie am Ende einer der Mitreisenden, Michael Birker, befand.

Roth führte seine Gruppe nach Oberitalien, um dort die Spuren frühchristlicher Kultur aufzuspüren und ihre Entwicklung von den byzantinischen Vorbildern zu den imposanten Kunst- und Baudenkmälern des Mittelalters zu verfolgen. Ausgangspunkt war die ehemals bedeutende antike Hafenstadt Aquilea und ihre frühchristliche Basilika mit ihren romanischen Fresken und Mosaikfußböden.

Es folgten die von Tiepolo raffiniert gestalteten Szenen biblischer Ereignisse in der einstigen Patriarchenresidenz in Udine sowie die langobardische Kapelle in Cividale del Friuli, ein Meisterwerk frühchristlicher Bildgestaltung. Einer der Höhepunkte der Reise war der Besuch in Venedig. Hier standen Markusdom, Dogenpalast und die Lagunenfahrt nach Murano sowie nach Burano auf dem Programm. Auch eine Gondelfahrt auf dem Canale Grande und ein traumhafter Blick vom Campanile auf die einstige stolze Seerepublik durften nicht fehlen.

Der nächste Tag stand ganz im Zeichen der Entwicklung von den traditionellen byzantinischen zu den ersten individueller gestalteten Mosaiken in den Kirchen Ravennas. Abschlussziel war die pulsierende Universitätsstadt Padua mit ihren belebten Plätzen, ihren Bau- und Kunstdenkmälern. Herausragend war hier die von Giotto kunstvoll gestaltete Kapelle der Scrovegni, ein Musterexemplar für die Bildgestaltung der Frührenaissance.

Am Grabmahl bat der Geistliche die Reisenden zur Meditation

In einer der meistbesuchten Wallfahrtskirchen der Welt, der Basilika am Grabmal des Heiligen Antonius von Padua, gestaltete Pfarrer Roth eine einfühlsame und musikalisch umrahmte Meditation für die Reisegruppe. „Insbesondere in Padua war die Gruppe begeistert von der Mischung aus ehrwürdiger Tradition und heiterer Lebensart, was die nicht gerade sonnenverwöhnten bergischen Studienreisenden dankbar genossen“, berichtet Michael Birker. ric