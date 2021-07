Remscheider Spiele-Paradies entsteht

Alleestraße

+ © Roland Keusch So sieht das Gebäude derzeit noch von außen aus. © Roland Keusch

Indoor-Unternehmen an der Alleestraße soll in einem halben Jahr an den Start gehen. Es gebe eine Nachfrage.

Von Thomas Wintgen

Auf der Alleestraße entsteht ein Spielparadies für Kinder ab zwei bis drei Jahren – auf zwei Etagen und für unterschiedliche Alters- und Zielgruppen. Leonhard „Leo“ Schönhals und Haris Babic haben die 1905 erbaute Immobilie gekauft – damals war darin das Zentrum einer hiesigen christlichen Gemeinde untergebracht, weiß Schönhals. Auf Parterre war lange eine „Nordsee“-Filiale, im 1. Obergeschoss zuletzt ein Karate- und Boxstudio.

+ Stellen sich diesen etwa sieben Meter hohen Raum insbesondere als Kletterhalle vor: die Investoren Haris Babic und Leo Schönhals. © Roland Keusch

Die beiden Investoren sprechen von einer spürbaren Nachfrage in sozialen Medien, weil etliche Remscheider heute ins „Tiki Kinderland“ (Solingen), „Nessiland“ (Radevormwald) oder „Upsala“ (Oberbarmen) fahren. „In Solingen sind an Samstagen und Sonntagen bis zu 500 Kinder“, nennt Babic eine Hausnummer. Die beiden Betreiber erwarten einen Ausrüster und seine Vorschläge, auf dass der damit beauftragte Architekt den Umnutzungs- und den (Um-) Bauantrag stellen kann. Im Januar müsste der in der Stadtverwaltung eingehen.

Lesen Sie auch: Shoppingcenter: Investor Leo Schönhals kauft Häuser

Auf Parterre entstehen ein Wartebereich für Eltern sowie ein Krabbel- und Spielbereich, entsprechend für Kleinkinder ausgestattet. Hier können Eltern ihren Kindern zuschauen – und dabei etwas essen und trinken; hier können sich zum Beispiel Mütter gemeinsam treffen und mit bekannten anderen Müttern oder Freundinnen kladdern, während ihre Kinder beschäftigt sind; hier können – Möglichkeit Nr. 3 – Mütter oder Väter ihre Kinder „abgeben“ und zum Einkaufen gehen. Damit niemand durch das normale Treppenhaus müsste, wird es zwischen Parterre und dem ersten Obergeschoss eine Treppe geben. Von Vorteil für die neuen Eigentümer sind die Tatsachen, dass es auf beiden Etagen WC-Anlagen für Frauen wie Männer gibt, und dass im Obergeschoss, wo sich Drei- bis Zehnjährige austoben können, auch eine Lüftungsanlage vorhanden ist. Ursprünglich war hier während der 1960er Jahre eine Diskothek beheimatet, erinnert sich Leo Schönhals noch.

Investoren setzen auf Rückkehr des Autoverkehrs auf der Allee

Zu dem Bauantrag wird es natürlich auch ein Brandschutz-Konzept geben – gerade in einem solchen Gebäude. Der Umbau dürfte insofern unproblematisch werden, als die Decke über dem 1. OG auf sieben Säulen ruht, der Raum also frei zugeschnitten werden kann. Schönhals möchte auch ein wenig Kultur ins Spiel bringen und denkt daran, einmal im Monat beispielsweise ein Kaspertheater auftreten zu lassen. Theoretisch für denkbar hält er auch, eine Stirnwand als Leinwand zu nutzen und über einen Beamer zu bespielen. Natürlich werden die bis zu 150 Kinder auf beiden Ebenen fachlich und altersgerecht betreut werden. Den Investoren schweben Öffnungszeiten vor wie ganztags auf Parterre und nachmittags im ersten Obergeschoss, wenn die Kinder aus Tagesstätte und Grundschule gekommen sind.

WEITERE PLÄNE INVESTITIONEN Investor Leonhard „Leo“ Schönhals hat seine im Frühjahr vorgestellten Pläne keineswegs alle ad acta gelegt. Er wartet damit aber ab, dass die Alleestraße im unteren Be-reich wieder für den Autoverkehr geöffnet wird. Für das Haus Nr. 7 läuft aktuell ein Umnutzungsantrag: Hier möchte er ein Sonnenstudio unterbringen.

Babic wie Schönhals setzen im Übrigen darauf, dass die Alleestraße mittelfristig im unteren Bereich wieder für den motorisierten Autoverkehr freigegeben wird. Dann ergeben sich für Schönhals und seine interessanten Pläne mit der unteren Allee wieder neue Perspektiven. Wenn er sich tagsüber auf der unteren Allee aufhalte, sei er schon heute überrascht, wie viel Publikumsverkehr hier wieder herrsche.

„Es ist hier wieder besser frequentiert“, stellen Babic und Schönhals fest. Auf dem mittleren Abschnitt der Allee habe gerade der syrische Lebensmittelmarkt eröffnet. „Es tut sich schon was.“ Der Quartiersmanager habe Recht gehabt mit seiner Einschätzung der künftigen Entwicklung. „Das Tief ist weg“ – das Tal sei durchschritten, analysiert Leo Schönhals. Er hat auch seine Idee noch nicht in der Schublade verschwinden lassen, das Woolworth-Gebäude aufzustocken, um 14 Eigentumswohnungen unterzubringen.