Das ist Programm für die ganze Familie

Kindertheater, Chöre, Poetry Slam und mehr gibt es im Stadtpark.

Remscheid. Besonders die Familien hat Constanze Mandt im Blick, wenn sie das Programm für die Veranstaltungsreihe „Remscheider Sommer“ zusammenstellt. „Fröhlich und abwechslungsreich soll es zugehen, damit Kinder, Eltern oder auch Großeltern, die in den Sommerferien vielleicht nicht verreisen, in der Konzertmuschel im Stadtpark schöne Veranstaltungen erleben“, betont sie.

Neben Kindertheater – gestern war beispielsweise Achim Sonntags Clownstheater zu Gast und zeigte artistische Kunststückchen, musikalische Elemente und bot Mitmachaktionen – kann man in der schönen Parkatmosphäre Konzerte genießen, Chören zuhören und zum ersten Mal einen Poetry Slam erleben, bei dem sich junge Wortakrobaten präsentieren. „Einige Gäste lassen sich keine Veranstaltung entgehen, andere kommen immer mal wieder vorbei. Ich versuche, für alle Altersgruppen etwas zu bieten. Das kommt auch dieses Jahr gut an“, versichert Mandt.

Am kommenden Sonntag geht es im Stadtpark bei Yoga unter freiem Himmel ausnahmsweise um 11 Uhr los, wenn es heißt „Tanzen küsst Yoga“. Bei schlechtem Wetter ist der Ausweichort die Yogalounge „Lieblingsjetzt“. Eine Woche später wird um 16 Uhr unter der Überschrift „Herr Müller und seine Gitarre“ zu einem Kinderkonzert für Kids ab drei Jahre eingeladen.

Johnny Cash Tributeband und der Shanty Chor Dortmund kommen

Am Samstag, dem 5. August, tritt die Johnny Cash Tribute Band in der Konzertmuschel auf. In einer zum Teil neuen Formation mit Ben Anhalt und Stefan von Berg wird unter „Just Cash“ ein komplettes Cash-Programm aus sämtlichen Schaffensphasen präsentiert. Einen Tag später wird in der Zirkustheater-Show „Bubblezauber“ ein Koffer voller Überraschungen ausgepackt.

Das Ende der Sommerferien bedeutet nicht das Ende des Sommerprogramms. Da wartet am Sonntag, 13. August, um 16 Uhr der Poetry Slam im Park, bevor eine Woche später der Shanty Chor Dortmund mit maritimer Musik von Fernweh, Abenteuern und Seefahrt erzählen will. nab