Weitere Veranstaltungen locken in den Stadtpark

Remscheider Sommer

+ © Roland Keusch „Carretera Sur“ spielt beim Remscheider Sommer. Die Gruppe gastiert dann in der Konzertmuschel im Stadtpark. © Roland Keusch

Nachdem der „Remscheider Sommer“ beim Park Food Festival einen erfolgreichen Start hingelegt hat, geht die Veranstaltungsreihe im Stadtpark nun in die zweite Runde.

An den Pfingsttagen gibt es mehrere Angebote für das Publikum, das unter freiem Himmel Konzert, Gottesdienst und Puppentheater erleben kann.

Den Anfang macht am Pfingstsonntag, 4. Juni, um 16 Uhr, die Formation „Carretera Sur“. Sie bietet Klänge aus Nicaragua im Herzen Remscheids, wie es in der Mitteilung der Stadt heißt.

In der Konzertmuschel im Stadtpark spiele „Carretera Sur“ eine außergewöhnlich lebendige Musik, in der die verschiedenen Einflüsse der Bandmitglieder miteinander verschmelzen: Lateinamerikanisches, Jazz, Klassik und europäische Musik. All diese Genres kommen in den gefühlvollen Kompositionen von Karla Domínguez zusammen.

Am Pfingstmontag, 5. Juni, folgt um 11 Uhr „Kirche im Grünen“ in der Konzertmuschel im Stadtpark. „Auch in diesem Jahr findet bei hoffentlich strahlendem Sonnenschein wieder der Gottesdienst im Stadtpark statt“, schreibt Stadtsprecherin Viola Juric. Bei schlechtem Wetter weichen die Gastgeber in die Lutherkirche aus.

Das Wodo Puppentheater ist an Pfingstmontag, 5. Juni, zu Gast im Park, um „Conni“ zu präsentieren. Dahinter verbirgt sich eine erfolgreiche Buchreihe, die es seit fast zehn Jahren gibt. „Kein Wunder, dass an das Puppentheater eines Tages vom Publikum der Wunsch herangetragen wurde, das beliebte Theater möge Conni inszenieren“, erläutert Viola Juric: „Und so ist es dann geschehen. Von dem Ergebnis können sich die kleinen und großen Zuschauer überzeugen.“ Der Vorhang hebt sich um 16 Uhr. zak