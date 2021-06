Remscheider singt sich eine Runde weiter

„The Voice of Germany“

+ © Roland Keusch Freude im Rotationstheater: Sänger Florian Alexander Kurz (vorne, Mitte) ist bei „The Voice of Germany“ eine Runde weiter. © Roland Keusch

Der 17-Jährige Florian Alexander Kurz wird bald noch häufiger bei „Voice of Germany“ zu sehen sein.

Von Elisabeth Erbe

Er hat es geschafft und ist einen Schritt weiter auf der musikalischen Erfolgsleiter nach oben. Florian Alexander Kurz lüftete am Donnerstagabend sein Geheimnis. Spontan lud er zum Public Viewing ins Rotationstheater ein, um dort seinen Auftritt in der Casting-Show „Voice of Germany“ zu sehen.

Im Februar dieses Jahres sang er beim Casting in Köln vor. Er kam weiter. Es folgten weitere Gesangs-Castings, die er bestand. Bis dato war noch keine Kamera auf ihn gerichtet. An seinem Geburtstag im März hatte er erfahren, dass er unter den letzten 300 (von 8000) Sängern ist. Im April, mitten in den Abiturprüfungen, musste er erneut nach Berlin zur finalen Auswahl. „Wir mussten viele Wochen warten und standen die ganze Zeit unter Spannung“, sagte die Mutter Birgit Kurz. Es war vertraglich verboten, über die Show zu reden. Alles war streng geheim.

Die Musikshow wird zum 8. Mal ausgestrahlt. Viele Besucher kamen ins Rotationstheater, um mit ihrem „Star“ zu feiern. Großer Jubel brach aus, als Florian Alexander Kurz auf der großen Leinwand auftauchte. Der 17-jährige Sänger möchte später Pilot werden. „Beim Fliegen fliegt alles, was mir durch den Kopf rumschwebt, weg“, sagte er. „Die Show ist eine riesige Chance für mich. Wenn das nicht klappt, werde ich Pilot“, sagte er vor der Kamera.

Und dann kam der große Moment. Alle Blicke waren auf Florian Alexander Kurz gerichtet – nur nicht die der prominenten Coaches. Mark Forster, Michael Patrick Kelly, Michi Beck und Smudo von den Fanta 4 sowie Yvonne Catterfeld saßen mit dem Rücken zum Sänger und hörten nur seine Stimme. Kurz sang „Bis meine Welt die Augen schließt“ von Alexander Knappe, passend zur Blind-Audition der Show. So konnten sich die musikalischen Fachleute komplett auf die Stimme konzentrieren. Nach nur wenigen Sekunden drückte Yvonne Catterfeld auf den Buzzer. Applaus im Rotationstheater. Florian Alexander Kurz ist damit eine Runde weiter. Auch Smudo, Michi Beck und Mark Forster drückten auf den Buzzer. Die Musiker waren begeistert von seiner „sagenhaften Stimme“.

Als Teenager stand er mit der Band Acoustic Arts auf der Bühne

Florian Alexander Kurz begann seine Musikkarriere als Teenager. Er stand einige Jahre mit der Band Acoustic Arts auf der Bühne und machte sich später als Solo-Sänger selbstständig. Der 17-Jährige veröffentlichte seine erste Single und schaffte es, den 2. Platz beim Schülerrockfestival Anfang des Jahres in der Wuppertaler Uni-Halle zu belegen.

Das Publikum beim Rudelgucken im Rotationstheater tobte, als sich Kurz für Yvonne Catterfeld als Vocal-Coach entschieden hatte. „Er wollte von Anfang an zu ihr“, sagte seine Mutter. Die Werbepausen nutzte Florian Alexander Kurz für einen Live-Auftritt.

WIE GEHT ES WEITER? TV-SENDUNG Es folgt die „Balle Round“, in der zwei bis drei Talente aus demselben Coachingteam gegeneinander singen, doch nur einer kommt weiter. In der dritten Phase wählen die Coaches, wer in die Live-Show auftreten darf. Hier entscheidet das Publikum, wer ins Finale kommt. Das Live-Halbfinale findet am Sonntag, 9. Dezember und das Finale am Sonntag, 16. Dezember statt.

Mit seiner kräftigen und doch samtweichen Stimme hebt er sich von anderen Deutsch-Sängern deutlich ab. Seine großen Vorbilder sind Philipp Poisel, Mark Forster und Joris Neuer.

Theaterchefin Reintraut Schmidt-Wien stellte für diese Veranstaltung gerne ihr Theater bereit. „Wir fördern seit Jahrzehnten Newcomer und freuen uns, einen jungen Musiker auf der Bühne zu haben“, sagte sie. Ihr Gästebuch zeigt zahlreiche Künstler, die heute große Hallen füllen wie Mario Barth, Johann König, Chris Tall und Guido Kanz.

Wie geht es weiter? Die Battles sind schon abgedreht, ebenso die „SingOffs“. „Die Ergebnisse sind geheim. Aber durch seinen Auftritt ist die Single von Alexander Knappe wieder in den Charts“, freut sich die Mutter. Florian Alexander Kurz wurde von Alexander Knappe zu einem Konzert eingeladen, um gemeinsam das Lied „Bis meine Welt die Augen schließt“ zu singen.