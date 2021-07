Remscheider Promis auf dem roten Teppich

Berlinale

+ © Jens Kalaene/dpa Der Remscheider Jonas Dassler bei der Abschluss-Veranstaltung der 69. Berlinale. © Jens Kalaene/dpa

Das Bergische Land war auf der 69. Berlinale mit drei Schauspielern vertreten.

Von Karl-Rainer Broch

Auf der 69. Berlinale, die am Sonntag zu Ende ging, war das Bergische gleich mehrfach vertreten. Obwohl die Filme in den verschiedenen Sektionen nur wenige Bezüge zu Remscheid und Solingen hatten, trat die aus der Klingenstadt stammende Schauspielerin und Produzentin Veronica Ferres beim Festival mehrfach in Erscheinung.

+ Berlinale-Jurorin Christine Urspruch. © Karl-Rainer Broch

Sie gehörte zu den Ehrengästen bei der Eröffnung im Berliner Filmpalast am Potsdamer Platz und vermarktete auch die von ihr produzierten Werke. Sie gehörte außerdem zur Jury des „99 Fire-Film“-Awards. Zusammen mit Ursula Karven, der Remscheiderin Christine Urspruch und Gisem Emre prämierte sie den Film „Vier“ von Simon Meyer über häusliche Gewalt. Die Bewerber mussten innerhalb von 99 Stunden einen 99 Sekunden langen Kurzfilm drehen.

Die Schauspielerin aus dem Bergischen hat in der Vergangenheit schon in etlichen internationalen Produktionen mitgewirkt und erhofft sich für den Drogenthriller „Dreamland“ auch Anerkennung über Deutschland hinaus. Der Film mit Gary Oldman als Partner wird zurzeit in Montreal und Detroit gedreht.

Für Nordrhein-Westfalen ist der Empfang in der NRW-Landesvertretung das herausragende Ereignis. Die Film- und Medienstiftung NRW versammelt nicht nur Schauspieler, Regisseure und Produzenten, sondern auch maßgebliche Vertreter der Medienbranche. Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) brachte im Gespräch auch die Verbundenheit mit dem Bergischen Land zum Ausdruck: „Wir freuen uns, dass Teile der nächsten Staffel von Babylon Berlin im Bergischen Land und auch in Solingen gedreht werden.“

Der Remscheider Jonas Dassler war Festivalgast

Zu den Gästen gehörte auch der Solinger Jörg Schönenborn in seiner Funktion als WDR-Programmdirektor: „Ich habe von 1982 bis 1985 beim Solinger Tageblatt als freier Mitarbeiter auch Artikel geschrieben.“ Auch die Remscheiderin Christine Urspruch, deren Popularität durch Münsteraner Tatort einen großen Schub bekommen hat, tat einen Blick über die Müngstener Brücke in Richtung Solingen. Ebenfalls aus Remscheid kommt Jonas Dassler. Er ist Hauptdarsteller in dem vieldiskutierten Wettbewerbsfilm von Fatih Akin „Der goldene Handschuhe“ über den Hamburger Frauenmörder Honka.

Lesen Sie auch: Tränen bei der Filmpreis-Verleihung

Erinnerungen an die Bewerbung Solingens und Remscheid, die Müngstener Brücke zusammen mit anderen europäischen Brücken gleicher Bauart zum Weltkulturerbe zu benennen, tauchten bei einem weiteren Wettbewerbsfilm auf. Im spanischen Beitrag „Elisa und Marcela“ gab es eine Einstellung mit der Brücke im portugiesischen Porto zu sehen.

Auf den Brandanschlag in Solingen 1993 ging „Tote Hosen“-Frontmann Campino beim Konzert gegen rechts in Chemnitz ein, als die Punkrock-Band „Willkommen in Deutschland“ spielte: „Wir hätten nicht gedacht, dass dieser Song nach 25 Jahren immer noch aktuell ist.“

69. BERLINALE FESTIVAL Die Berlinale wurde 1951 ins Leben gerufen „als Schaufenster der Freien Welt“ für das Berliner Publikum. Daraus hat sich eines der größten Publikumsfestivals in der Welt entwickelt. Die Zahlen von 2018 mit fast 500 000 Kinobesuchen und 332 000 verkauften Eintrittskarten wurde in diesem Jahr noch übertroffen.

Weitere Solinger waren bei der Berlinale aktiv dabei. Heidi Gronauer, Leiterin der Dokumentarfilmschule Esodoc in Bozen, feierte 2018 das 25-jährige Bestehen und warb in Berlin für die von ihrer Schule produzierten Dokumentarfilme. Kundig machte sich auch Filmstudent Christoph Stec, der zusammen mit Jan Schmitz am Solinger Spina-Theater Regie führt. Er war für die Kunsthochschule für Medien in Köln akkreditiert und bereitet demnächst seinen Abschlussfilm für das Diplom vor: „Im Moment beschäftigt mich aber unsere aktuelles Stück ‚Hunger‘, das im Sommer beim Bodensee-Festival aufgeführt wird.“Der in Berlin arbeitende Kameramann Heiko Merten musste allerdings passen: „Ich habe 2019 mein filmisches ‚Krankenhausjahr‘ und arbeite bei der Fernsehserie ‚In aller Freundschaft‘ mit.“