Remscheider Pfingsttrödel findet wieder statt

Von Sabine Naber

Remscheid. Der Pfingstmarkt an der Hindenburgstraße hat eine lange Tradition und er zieht längst nicht nur Remscheider, sondern auch Besucher aus der ganzen Region an. „Er ist inzwischen der letzte große Straßenmarkt in der Umgebung“, weiß Carsten Pudel, der ihn seit 2019 im Auftrag der IG Hindenburgstraße organisiert. In diesem Jahr wird dazu für Sonntag und Montag, 28. und 29. Mai eingeladen, es ist das 36. Mal, dass er stattfindet.

Insgesamt sind 430 Meter Standfläche zu vergeben

Es geht ums Stöbern, Schnäppchen ergattern und nicht zuletzt auch darum, Freunde und Bekannte zu treffen. „Weil es aber nicht leicht ist, ausreichend private Trödler zu finden, und es dem Organisator wichtig ist, nicht zu viele gewerbliche Aussteller dabei zu haben, hat man sich in diesem Jahr entschlossen, die Trödelmeile an der Theodor-Körner-Straße enden zu lassen.

„Mit Buchungen von 107 rein privaten Verkäuferinnen und Verkäufern sind inzwischen rund 430 Meter Fläche vergeben. Das sind schon gute Anmeldezahlen wenn man weiß, dass sich so mancher Trödler gerne erst mit Blick auf die Wettervorhersagen entschließt, mitzumachen“, sagt Pudel. Und sollte die Zahl der Anmeldungen noch deutlich steigen, bestehe auch die Option, die Fläche bis zur Johann-Sebastian-Bach-Straße oder sogar bis zur Mozartstraße zu erweitern.

Die Bühne, auf der am Sonntag die Band „Riptide“ mit Frontmann Doc Rock für gute Stimmung sorgen wird und am Montag von DJ Marcel Filodda bespielt wird, steht deshalb auf dem Schulhof des Gertrud-Bäumer-Gymnasiums. Auch der Bierwagen und das Kinder-Karussell der Remscheider Schaustellerfamilie Schmidt finden dort noch Platz. Ausbreiten dürfen sich hier auch die Kinder, die auf mitgebrachten Decken ihre ausrangierten Spielsachen und Bücher, Kuscheltiere und Hörspiele präsentieren können. Sie müssen sich nicht anmelden und brauchen auch nichts zu bezahlen.

Pfingsttrödel: Am 20. Mai ist das „Große Fegen“ angesagt

„Das Schöne in diesem Jahr ist, dass die Stadt die Beschilderung übernimmt. Wir sind mit unserem Pfingstmarkt wohl die Ersten, die von der neuen Regelung profitieren“, sagt Carsten Pudel. Damit die Meile an den beiden Tagen auch glänzt und nicht so verdreckt ist, wie die IG und Pudel sie nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr vorgefunden hatten, wird unter der Überschrift „Wenn man nicht alles selber macht . . .“ am Samstag, 20. Mai, zum „Großen Fegen“ eingeladen. „Wir freuen uns, wenn sich ab 11 Uhr dann viele Helferinnen und Helfer am Infokasten einfinden. Und wir gemeinsam dafür sorgen, dass unsere Straße grundgereinigt und blitzblank wird“, sagt Florian Böker, Vorsitzender der IG. Und auch Susanne Bollmann vom Vorstand betont, dass man schließlich eine Quartiersgemeinschaft in einem Viertel sei, dass Potenzial habe. „Wenn keine Hinterlassenschaften von Hunden, keine Zigarettenkippen und sonstiger Müll herumliegt, dann steigert das ja auch die Aufenthaltsqualität für uns alle“, betont die Geschäftsfrau.

Um der Aufräumaktion einen Rahmen zu geben ist geplant, sich am Mittag zu einem Abschlusstreffen im Café Sonntag einzufinden. „Es wird dort eine leckere Kleinigkeit geben“, verspricht Florian Böker.

Wer jetzt Lust bekommen hat und sich anmelden möchte, der kann das über ein Buchungsformular online tun. Ein Trödelstand kann ab 2 Meter gebucht werden. Im Vorverkauf kostet der laufende Meter für private Trödler an beiden Tagen zusammen 20 Euro. Bei Buchungen ab dem 19. Mai steigt der Preis auf 23,00 Euro. Mietzubehör, wie Pavillons, Tische und Kleiderstangen können nicht vermietet werden. Spezielle Platzwünsche versucht Carsten Pudel zu berücksichtigen. Restplätze werden am jeweiligen Tag ab etwa acht Uhr morgens vor Ort vergeben.

Gemeinschaft

Die Interessengemeinschaft (IG) Hindenburgstraße fördert das Gemeinwesen in der Hindenburgstraße und den Seitenstraßen. Besonders bekannt geworden ist sie durch ihre Festivitäten. Dazu zählt neben dem Pfingsttrödel beispielsweise auch das Lichterfest, zu dem traditionell Ende November eingeladen wird.