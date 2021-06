377 Remscheider nutzen die Ehrenamtskarte

Privates Engagement

+ © Roland Keusch Feierstunde im Rathaus: Lebensmittelretter von der Initiative Foodsharing erhielten die Ehrenamtskarte. Mit ihr würdigt die Stadt privates Engagement. © Roland Keusch

Der Pass verspricht viele Rabatte und Sonderangebote. Am Dienstag erhielten Lebensmittelretter die Auszeichnung.

Von Frank Michalczak

17 Mitstreiter der Initiative Foodsharing sind seit diesem Dienstag Besitzer der Ehrenamtskarte, womit die Stadt Remscheid privates Engagement würdigt – in Vereinen, Verbänden oder Initiativen. Die Lebensmittelretter erhielten die Karte bei einer kleinen Feierstunde im Rathaus. An dieser Stelle erklärt der RGA, was sich hinter dem Ticket verbirgt und wer mit ihm in den Genuss von über 40 Rabatten beziehungsweise Angeboten kommen kann – allein in Remscheid.

Wer hat Anspruch auf das Ticket?

Grundsätzlich alle Remscheider, die seit mindestens zwei Jahren fünf Stunden pro Woche ehrenamtlich und unentgeltlich im Einsatz sind – ob in Sportvereinen, Sozial- oder Wohlfahrtsverbänden. Rechtsform muss dabei nicht ein eingetragener Verein sein. Die Tätigkeit muss aber eine gemeinwohlorientierte Ausrichtung haben, ein eigener Rechtsstatus ist nicht erforderlich. Auch Angehörige freier Initiativen können sich somit um die Ehrenamtskarte bewerben.

Wie viele Remscheider haben die Karte denn?

Insgesamt 377 Exemplare sind momentan im Umlauf, berichtet Laura Arevalo, die sich im Kommunalen Bildungszentrum um das Thema Ehrenamtskarte kümmert. Sie würde sich freuen, wenn noch viel mehr Ehrenamtler das Ticket beantragen. „Denn es soll ein kleines Dankeschön für ihren Einsatz sein“, hebt sie hervor. Die Karte muss nach zwei Jahren verlängert werden.

Welche Vergünstigungen verspricht die Ehrenamtskarte?

In Remscheid stehen bei Laura Arevalo 46 Sponsoren auf der Liste – von Einzelhandelsgeschäften bis zu Dienstleistern, wozu Rechtsanwälte ebenso gehören wie Heilpraktiker. Sie alle bieten Preisnachlässe oder Sonderangebote für alle, die ihre Ehrenamtskarte vorzeigen. Das Ganze ist aber nicht nur auf Remscheid beschränkt: Die Inhaberin oder der Inhaber der Ehrenamtskarte kann alle angebotenen Vergünstigungen in Kreisen und Städten nutzen, die dem Netzwerk angehören – das Spektrum in NRW reicht von Ahlen bis Zülpich.

Wie bekomme ich denn die Karte?

Vordrucke hält Laura Arevalo im Kommunalen Bildungszentrum an der Scharffstraße bereit. Es gibt sie aber auch im Internet – unter remscheid.de.

RUND UM DIE KARTE KONTAKT Die Koordinatorin der Ehrenamtskarte Laura Arevalo hat ihr Büro im Kommunalen Bildungszentrum, Scharffstraße 4-6, Tel. 16 35 37. Die Mail-Adresse lautet: Laura.ArevaloRodriguez@remscheid.de INTERNET Weitere nützliche Hinweise über die Ehrenamtskarte in Nordrhein-Westfalen gibt es im Internet: www.engagiert-in-nrw.de

Dazu zunächst links die Sparte „Leben in Remscheid“ anklicken, dann die Rubrik „Ehrenamt“. Darauf öffnet sich ein Fenster, bei dem sich das Antragsformular auf der rechten Seite ausdrucken lässt. Nötig ist darauf die Bestätigung aus dem Vereinsvorstand oder der Projektleitung, dass der Interessent ehrenamtlichen Einsatz leistet – fünf Stunden in der Woche oder 250 Stunden im Jahr.

Findet die Verleihung, so wie gestern, immer öffentlich statt?

Nein, dabei haben die Interessenten die Wahl. „Die meisten entscheiden sich für den Briefweg“, berichtet Laura Arevalo, die den Antrag entgegennimmt, die Ehrenamtskarte ausstellt und dann per Post auf die Reise schickt.

Seit wann gibt es das Angebot denn in Remscheid?

In Remscheid wurde die Karte 2012 eingeführt. Mit dem Projekt wollte die nordrhein-westfälische Landesregierung zusammen mit Städten, Kreisen und Gemeinden in NRW das ehrenamtliche Engagement würdigen – und belohnen. Menschen, die sich in besonderem zeitlichem Umfang für das Gemeinwohl einsetzen, können mit der Karte die Angebote öffentlicher, gemeinnütziger und privater Einrichtungen vergünstigt nutzen.