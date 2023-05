„Remscheider Night of the Proms“: Karten zu gewinnen

Bei „Power of Love“ trifft Pop auf Klassik – Top-Musiker gastieren am Sonntag im Teo Otto Theater.

Remscheid. Auch Remscheid hat eine „Night of the Proms“ – und die steigt am kommenden Sonntag im Teo Otto Theater gleich zwei Mal mit einer Top-Besetzung. Mit etwas Glück können gleich sechs Remscheiderinnen und Remscheid kostenfrei das Pop-meets-Classic-Konzert genießen – denn wir verlosen exklusiv mit dem Teo Otto Theater 3 x 2 Karten.

Das Konzert: Christoph Spengler hat für das Konzert „Power of Love“ nicht nur die Arrangements geschrieben, sondern auch Top-Musiker verpflichtet: David-Michael Johnson, Silvia Vicinelli und Martin Berger. Bonita Niessen springt zudem für die erkrankte für Nicole Berendsen ein. Niessen, eine deutsche Pop- und Soulsängerin mit südafrikanischen Wurzeln, belegte 2003/2004 in Stefan Raabs Castingshow „SSDSGPS“ Platz zwei hinter Max Mutzke. Sie war Backgroundsängerin bei Till Brönner, Opening Act für Eurythmics und die Beach Boys. 2015 erschien ihr erstes, 2019 ihr zweites Album. „Bonita Niessen ist Bundesliga“, sagt Christoph Spengler. Die Band, die viele von den „Rockin’-around-the-Xmas-tree“-Konzerten kennen, und das Junge Orchester begleiten. Unter Leitung von Spengler spielen sie große Balladen, aber auch Pop- und Rocksongs rund um die Liebe von Whitney Houston und Co. Pfarrer Axel Mersmann moderiert. „Power of Love“ findet am Sonntag, 14. Mai, um 15 und um 19 Uhr im Teo Otto Theater statt.

Karten: Eintrittskarten kosten für Erwachsene 32 Euro, für Jugendliche 5 Euro; unter Tel. (0 21 91) 16 26 50 oder online: www.theaterticket.remscheid.de

Verlosung: Wir verlosen 3x2 Karten. Dafür bis morgen, Donnerstag, 11. Mai, eine Mail samt Namen schreiben: melissa.wienzek@rga.de

Teilnehmen können alle ab 18 Jahren, Verlagsmitarbeitende ausgeschlossen. Gewinner werden ausgelost und per Mail benachrichtigt. Umtausch, Barauszahlung oder Rechtsweg sind ausgeschlossen.

rga.de/datenschutz