Remscheider muss in die Psychiatrie

Gerichtsurteil

Landgerichtsprozess: 38-Jähriger brach zweimal in Wohnungen seiner Nachbarn ein.

Ein 38 Jahre alter Angeklagter aus Remscheid muss auf unbestimmte Zeit in ein psychiatrisches Krankenhaus. Er habe im Wahn zweimal bei Hausnachbarn eingebrochen und werde voraussichtlich weitere Straftaten begehen. Das Landgericht in Wuppertal verurteilte den Mann am Freitag aufgrund von Zeugenaussagen und eines ärztlichen Gutachtens.

Das Urteil entspricht dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Nach den beiden Taten im April hatten Spuren schnell zu dem 38-Jährigen geführt: Laut Feststellungen legte er Teile der Beute im Treppenhaus ab. Es ging um Computerspiele, Jacken, eine Wanduhr und Gegenstände des täglichen Bedarfs. Der psychisch kranke Mann habe jeweils die Wohnungstüren eingetreten.

Im Gericht die Nachbarn um Entschuldigung gebeten

Im Gericht bat er die Nachbarn um Entschuldigung und erläuterte, er habe seine Medikamente nicht genommen gehabt. Der Richter verdeutlichte ihm: „Was sie da ansprechen, ist der Kern des Problems.“ Ein Gerichtspsychiater erläuterte: „An einer akuten, psychotischen Situation während der Taten besteht kein Zweifel.“ Der 38-Jährige sei seit 1998 krank. 2009 sei eine erste Zwangseinweisung nach Straftaten erfolgt, bei denen der Mann schuldunfähig war. 2017 sei er entlassen worden. Der Gutachter berichtete: „Mir gegenüber hat er zugegeben, ab Weihnachten seine Medikamente abgesetzt und stattdessen Marihuana konsumiert zu haben. Er sagte, der Grund sei gewesen, dass er seinen Sohn nicht sehen durfte.“

In der Folge sei es zum Rückfall gekommen, fügte der Arzt hinzu. Die Klinik trenne den Angeklagten seit Juni durchgehend von anderen Patienten. Es habe Schwierigkeiten gegeben. Zuletzt habe der Mann Essen aus seinem Fenster geworfen. Der Richter stellte fest: „Es gibt schwerere Taten als Einbrüche, aber eine Bagatelle ist das nicht. Man muss sich die Frage stellen, ob man abwarten muss, bis Schlimmeres passiert.“ Nach dem Urteil erklärte der 38-Jährige, die Staatsanwaltschaft solle ihn nach Marokko abschieben, wo er geboren sei. dilo