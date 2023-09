Remscheider Müllabfuhr fährt jetzt mit Frittierfett

Die Drei von der TBR-Tankstelle: Claudia Schmidt, Lutz Mayer-Figge und Axel Raue (v.l.) nehmen einen neuen kleinen Müllwagen in Betrieb. Er kommt in engen Straßen zum Einsatz und fährt ebenfalls mit dem neuen Kraftstoff aus Pflanzenöl.

Die Technischen Betriebe setzen auf Biosprit. Der „normale“ Autofahrer kann ihn (noch) nicht tanken.

Remscheid. Remscheids Müllabfuhr fährt künftig mit Frittierfett. Das aufbereitete Pflanzenöl aus der Gastronomie spart im Vergleich zum herkömmlichen Dieselkraftstoff rund 80 Prozent der Co2-Emissionen ein. Die 250 bis 270 Dieselfahrzeuge in der Flotte der Technischen Betriebe Remscheid (TBR) reduzieren ihren Ausstoß an dem klimaschädlichen Gas damit um bis zu 900 Tonnen pro Jahr. Für die Mobilität der Zukunft sorgt der Biosprit aber nicht.

„Für uns ist das eine ideale Übergangslösung“, erklären Michael Zirngiebl und Axel Raue, der den vor der Rente stehenden Zirngiebl als TBR-Chef in Kürze ablösen wird. Langfristig sollen zwar auch die Müllwagen und Räumfahrzeuge mit Strom fahren. Noch gibt es dafür aber keine Infrastruktur.

„Würden wir alle unsere Lkw gleichzeitig aufladen, ginge in der Stadt an vielen Stellen das Licht aus“, sagt Zirngiebl. Außerdem: Die Anschaffung eines einzigen Schnelladers für Lkw würde die TBR bis zu 90.000 Euro kosten.

Für die nächsten fünf bis acht Jahre setzen die Entsorger deshalb auf den Biokraftstoff HVO. Das Kürzel steht für Hydrotreated Vegetable Oils. Für die Herstellung werden pflanzliche Fette aufbereitet, die zum Beispiel beim Frittieren von Pommes anfallen. Mit anderen Worten: Für den Kraftstoff aus hydrierten Speisefetten werden keine Pflanzen verarbeitet, die genauso gut als Nahrungsmittel auf dem Teller landen könnten.

Die TBR beziehen ihren neuen Kraftstoff aus Rotterdam. 28.000 Liter kommen von dort pro Lieferung. Mit HVO betankt werden die Fahrzeuge dann an der eigenen Tankstelle auf dem TBR-Gelände an der Nordstraße. Das ist zwar teurer, als weiter auf herkömmlichen Diesel zu setzen, die TBR rechnen deshalb mit Mehrkosten von 30.000 Euro pro Jahr. Dennoch soll sich der Umstieg auch für den Gebührenzahler in Remscheid rechnen.

Hintergrund: Bei den Müll- und Räumfahrzeugen der TBR handelt es sich um normale Lkw. Sie sind für die Langstrecke gebaut, nicht für das Stop and Go beim Leeren von Mülltonnen und Schneeschieben in engen Straßen. Als Folge davon setzt sich der in den Fahrzeugen verbaute Rußpartikelfilter zu. Ihn zu reinigen kostet 750 Euro, wird er ausgetauscht, werden pro Fahrzeug bis zu 14.000 Euro fällig.

Um so etwas zu vermeiden, schicken einige städtische Entsorger ihre Müllfahrzeuge auf die Autobahn, damit der Filter ordentlich durchgepustet wird. „Oder die Fahrzeuge stehen im Leerlauf eine Stunde auf dem Hof“, erklärt Lutz Mayer-Figge, Werkstattleiter der Technischen Betriebe. So werden sinnlos viele Liter Kraftstoff verbrannt.

Mit HVO kann so gut wie jeder gängige Dieselmotor betankt werden. Dennoch gibt es den Kraftstoff aus Frittierfett bislang nicht an öffentlich zugänglichen Tankstellen. Die Branche hofft auf eine Zulassung Ende 2023. Die Lösung für die Mobilitätswende und den Klimaschutz bringt HVO dennoch nicht. Es gibt nicht genug Frittenfett auf der Welt, um alle Diesel damit zu betanken.