Remscheider Innung warnt vor „Dachhaien“

Remscheid. Betrügerische Handwerkerkolonnen würden sich als Dachdecker ausgeben, die „gerade beim Nachbarn gearbeitet oder beim Vorbeifahren festgestellt hätten, dass das Dach starke Schäden aufweist“, heißt es in einer Mitteilung. „Nach dem Zutritt in das Gebäude wird der Hauseigentümer von einer Person so abgelenkt, dass ein zweiter mit einfachen Hilfsmitteln die Raumdecke befeuchten kann.“