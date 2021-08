Wolfgang Tillmans gestaltet Zeit-Magazin

Remscheider Fotograf und Künstler

Die Magazin-Beilage der aktuellen Ausgabe der Zeit ist von einem der weltweit erfolgreichsten Künstler, dem gebürtigen Remscheider Wolfgang Tillmans (48), gestaltet worden.

Sein Erweckungserlebnis sei ein Konzert in Brighton gewesen, wo er erstmals „Freude an der Inszenierung“ erlebt habe, heißt es im Magazin.

Das Gesamtwerk ist geprägt durch aufmerksames Betrachten der Umwelt sowie durch Erforschung der Grundlagen der Fotografie. Tillmans selber sagt: „Ich mache Bilder, um die Welt zu erkennen.“ Er gilt als prominenter Zeuge aktueller gesellschaftlicher Strömungen sowie als Chronist vor allem der Londoner Club- und Schwulenszene.

Tillmans, HIV-infiziert, wohnt in London und Berlin, war in Großbritannien lange mit einem Mann zusammen, lebt zurzeit freilich mit einer Frau. Er studierte auch in England (Bournemouth) und war dort sowie an verschiedenen deutschen Hochschulen (Gast-) Professor. Schon als Schüler ging der Remscheider regelmäßig zu Ausstellungen in Köln und Düsseldorf und setzte sich mit Fotografie sowie verschiedenen Layout-Formen auseinander.

2009 erhielt er den Kulturpreis der Deutschen Gesellschaft für Fotografie; 2010 wurde er als erster Fotograf und erster Nicht-Engländer mit dem renommierten Turner-Prize ausgezeichnet. Das Essener Folkwang-Museum kaufte Ende vergangenen Jahres für seine renommierte Fotografie-Sammlung einen Werkkomplex von Tillmans an; nach der Wahl Donald Trumps veröffentlichte dieser das Bild einer weinenden Freiheitsstatue bei Twitter. Anfang dieses Jahres erhielt er – neben Staatsoper-Intendant Jürgen Flimm und Schauspielerin Cornelia Froboess – den Kulturpreis einer Berliner Zeitung.

Seit 2012 ist Wolfgang Tillmans Mitglied der Akademie der Künste Berlin, seit 2013 auch der Royal Academy of Arts in London. Die Zahl seiner Ausstellungen ist unermesslich. „Nebenbei“ ist er gerade als Sänger auf dem neuen Album des US-amerikanischen Musikers Frank Ocean zu hören; nach dem großen Erfolg seiner Retrospektive in der Tate Modern (London) stellt er seit wenigen Tagen in der Fondation Beyeler (Basel) aus. Die Zeit notiert: „Wir freuen uns, dass er auch noch Zeit gefunden hat, ein Magazin mit seinen Bildern zu gestalten.“