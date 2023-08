Remscheider Firmenlauf 2023: Läuft bei uns - mit Schweiß und Spaß

Remscheider Firmenlauf 2023: Gelungenes Event um und am Stadtpark.

Von Lucas Hackenberg und Sven Schlickowey

Remscheid. Bei Halbach Seidenbändern läuft es „wie am Schnürchen“, das Team von Wilkinson aus Solingen „rasiert alle“ und das Ambulante Hospiz begleitet „bis auf die Ziellinie“ - schon die Mottos auf den überwiegend bunten Trikots machten deutlich: Beim Remscheider Firmenlauf stand auch in diesem Jahr wieder der Spaß im Vordergrund. Rund 2100 Teilnehmer gingen auf die Strecke, feierten unterwegs und danach sich, die Stadt und das Leben.

+ Ein Teil des RGA-Teams – nicht einer blieb auf der Strecke. © Doro Siewert

Und irgendwie ja auch ihre Arbeitgeber. 110 Firmen und Institutionen waren am Start, nicht nur aus Remscheid. Viele mit Unterstützung aus der jeweiligen Chefetage. Remscheids Arbeitgeberpräsident Dr. Marcus Jankowski war mit der Mannschaft von Robert Röntgen unterwegs, Geschäftsführer Oliver Knedlich mit dem Team von Schulten Gebäudedienste. Für die Stadt war unter anderem Sozialdezernent Thomas Neuhaus am Start. Auch der Chef des Kettenherstellers DST Musbah Al Mansour war dabei, genau wie Dr. Norbert Schiedeck, Vorsitzender der Geschäftsführung von Vaillant. Dr. Florian Thönnessen, Chef des Mannesmann Röhrenwerks, wurde mit knapp über 16 Minuten sogar Gesamt-Siebter.

+ Löwenstark: Das EWR-Maskottchen feuerte die Läufer an. © Doro Siewert

Für den Sieg reichte es nicht, denn trotz des Spaßfaktors gab es auch herausragende sportliche Leistungen. Marvin Jesinghaus vom Werkzeughersteller Hazet absolvierte die nicht ganz fünf Kilometer lange und topographisch durchaus anspruchsvolle Strecke durch den Stadtpark in 15 Minuten und zehn Sekunden. Nur zwei Sekunden schneller als Lukas Schommer (Mi Casa) und 15 Sekunden vor seinem Hazet-Kollegen Noah Bader. Nicht viel langsamer waren die schnellsten Frauen: Claudia Maria Henneken (18:06, Mi Casa) vor Claudia Michalik (18:44, Vaillant) und Sabine Papendick (19:11, EWR).

+ Den „Blauen Mond“ immer dabei: Das Mannesmann-Team. © Doro Siewert

Da mit Jesinghaus, Bader und Ulrich Schulze-Bergkamen gleich drei Hazet-Läufer unter den ersten Vier waren, konnte der Werkzeughersteller auch die Teamwertung für sich entscheiden. Die schnellsten Teams, immer die Zeiten der besten drei Läufer addiert, dahinter waren mit Vaillant und Barmag Oerlikon weitere Remscheider Traditionsfirmen. Weitere Auszeichnungen gab es nach einer Jury-Wertung für das beste Motto und das kreativste Trikot.

+ Die Feuerwehr Remscheid machte es sich extra schwer. © Doro Siewert

Beides Wertungen, in den das 15-köpfige RGA Team keine Chance hatte, in seriösen Tüpitter-Rot gekleidet und mit dem traditionsreichen Claim „Weil wir hier zuhause sind“ auf dem Rücken. Die Stimmung in der gemischten Truppe aus Verlagskaufleuten und Redakteuren war aber genauso gut wie bei den anderen Teams. Und am Ende erreichten sogar alle das Ziel.

+ Der gute Zweck steht neben dem Spaß der Firmen im Vordergrund. Hier erfolgt die Spendenübergabe an die Kinderschutzambulanz mit Martin Roggenkamp (v. l.), Dorothea Schauf, Thomas Hoffmann und Nicole Hafner. © Doro Siewert

Sein Ziel erreichte auch der Firmenlauf. Er bewegte die Stadt, er zeigte welche wirtschaftliche Vielfalt es in der Region gibt und trug zum Teambuilding bei. Und er sammelte Geld für den guten Zweck: 4000 Euro für die Ärztliche Kinderschutzambulanz.

Der größte Remscheider Arbeitgeber stellte am Ende auch das größte Team beim Firmenlauf: 193 Vaillant-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kamen ins Ziel. Dahinter mit 64 Finishern die Evangelische Alten- und Krankenhilfe Remscheid und mit 58 Gira aus Radevormwald.